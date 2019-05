こちらはフランスの北西部の沿岸にあるプルガステル=ダウラ村。

数年前にメッセージが刻まれた岩が発見され、数世紀前のものと推定されています。

問題は、現時点でその文章が何語であるのかすら解明されていないこと。そのため村は、解読できた人物に賞金を支払うと発表しました。

プルガステル=ダウラ村の位置はこの辺り

A small town in#Brittanyin#Franceis offering €2,000 to the person who can unlock in incscriptions on a stone in the village that date back to the 18th century.https://t.co/BihhAkLW5e