大ヒットコメディ「ブライズメイズ 史上最悪のウェディングプラン」を共同執筆し、アカデミー賞脚本賞にノミネートされたクリステン・ウィグ&アニー・マモロが、米ライオンズゲートの新作「Barb and Star Go to Vista Del Mar(原題)」で再びコンビを組むことがわかった。

米バラエティによれば、新作はウィグとマモロが「ブライズメイズ」同様、共同脚本と出演を務める。親友のバーブとスター(ウィグ&マモロ)が中西部の田舎町をはじめて離れ、フロリダ州ビスタ・デル・マーにバケーションに出かけるが、そこで思いがけない騒動に巻き込まれるというコメディのようだ。

ドラマ「New Girl ダサかわ女子と三銃士」「フアン家のアメリカ開拓記」のジョシュ・グリーンバウムが監督。ゲイリー・サンチェス・プロダクションズの女性版レーベル、グロリア・サンチェスと、ウィグ、マモロがプロデュースする。