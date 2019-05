『ゲーム・オブ・スローンズ』舞台裏に迫るドキュメンタリー、6月22日（土）独占放送！

世界的"超"話題作にして海外ドラマ史上最高傑作『ゲーム・オブ・スローンズ』(以下『GOT』)の最新シーズンかつ最終章となる第八章の世界同時放送が4月15日(月)よりスタートし、早くもWEBメディアやSNSを中心に大きな話題となっている。その最終章の舞台裏に迫るファン必見の長編ドキュメンタリー『ゲーム・オブ・スローンズ:ラスト・ウォッチ』が6月22日(土)よりBS10 スターチャンネルにて独占日本初放送されることが決定!

このドキュメンタリーが米HBOで放送されることは、当サイトでも以前お伝えしたが、ドキュメンタリー監督のジーニー・フィンレイが最終章の撮影現場に1年間密着し、今までカメラが入ることのなかった舞台裏に潜入。本作の集大成となる最終章ができるまでを追ったファン必見の秘蔵映像満載の120分間となっている。

北アイルランドの駐車場、畑、そしてスタジオがどのようにあのウェスタロスのファンタジーの世界となったのか、製作者の血と汗ならぬ、血と泥が製作者の涙と勝利へと実を結んだのかが見られるという。

過酷な気候や撮影期限、ネタバレ情報に飢えているファンに内容が漏れないためにキャストや製作者がどのように取り組んできたのかなど、製作現場の第一線を間近に捉えており、単なる"メイキング映像"とは一線を画するそうだ。世界を創りあげ、そして別れを告げることのほろ苦い喜びをウィットと愛情を込めて伝えた面白くも胸が張り裂けるような物語である。

長年にわたり人々を魅了してきた伝説の"最後(ラスト)"をお見逃しなく!

『ゲーム・オブ・スローンズ:ラスト・ウォッチ』放送情報

【STAR2 字幕版】6月22日(土)夕方6:45ほか※同日午前9:15より「最終章」(全6話)一挙放送 【スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-】6月23日(日)ライブ配信6月24日(月)より見逃し配信(VOD)

[ 監督 ]ジーニー・フィンレイ

[ 出演 ]エミリア・クラーク/ピーター・ディンクレイジ/キット・ハリントン/レナ・ヘディ/ニコライ・コスター=ワルドーほか

これまでの『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズの視聴記録やレビューは海外ドラマNAVIデータベースにて。最終章は、BS10 スターチャンネルにて毎週月曜日に放送中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

(C)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.