『名探偵ピカチュウ』

ScreenX体験レポート

© 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

© 2019 Pokémon.

GWの5月3日(金・祝)から公開された映画『名探偵ピカチュウ』。世界中で幅広い世代から愛されている“ポケモン”のピカチュウをメインとした実写映画として、公開直後から早くも大ヒットを記録している。そんなポケモンの世界観を体感するべく、東京のユナイテッド・シネマ アクアシティお台場の3面スクリーンを使った視界270度のScreenXで映画『名探偵ピカチュウ』を鑑賞してみた。

◆ワイドな視覚効果により驚くほどスリリングな映像を楽しめる!

© 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

© 2019 Pokémon.

まず驚かされたのが、冒頭で主人公の青年ティム(ジャスティス・スミス)が友人に連れられてきた森でとあるポケモンを捕まえようとするシーン。270度の美しい大自然の風景が目の前に広がることで、一気に本作の世界観に引き込まれるのだ。更にティムがポケモンと人間が共存するライムシティへと向かう電車のシーンでは、左右のスクリーンに景色が流れることでワクワク感が高まり、ティムと名探偵ピカチュウ(声:ライアン・レイノルズ)、ヒロインのルーシー(キャスリン・ニュートン)がポケモンの秘密が隠された森を訪れた際には、大地が裂けたり、転がり落ちる木や石の間を逃げ回る様子が左右のスクリーンに映し出され、ワイドな視覚効果により驚くほどスリリングな映像体験が味わえる。

◆画面いっぱいに広がるポケモンたち!お気に入りのキャラクターを見つけよう!

ScreenX(イメージ)

「ポケモン」と言えば可愛らしい見た目やユニークな生体を持つものも多いが、ゲームでお馴染みのポケモンたちがわんさか出てくる本作では、正面の枠を飛び出して動き回る自分のお気に入りのキャラクターを目で追うことができる。これにはポケモンファンも大満足すること間違いなしだ。特にピカチュウのふわふわの毛並みとモフモフの質感は実際に存在しているようなリアルさがあるため、左右のスクリーンにまで伸びたしっぽのキュートな毛先をしっかりと確認できるのも嬉しい。

◆大迫力のポケモンバトル!ScreenXでしか発見できないレアポケモンも!?

ScreenX(イメージ)

本作の見どころと言えば、やはりポケモンバトルのシーンだろう。ポケモンの1対1のバトルが行われる地下クラブでピカチュウと“あるポケモン”が対戦するのだが、鉄の檻で囲まれた舞台は左右のスクリーンにまで広がり、それによって観客自ら観衆の一人になったような気分が味わえるのだ。しかも正面には映っていない場面が両サイドのスクリーンで展開するため、通常の劇場では発見することのできないレアなポケモンを発見できるのも面白い。

ScreenX(イメージ)

ワイドスクリーンで楽しめるのは森の自然やバトルシーンだけじゃない。クライムシティでのピカチュウと“あるポケモン”の対決シーンでは、高層ビル群や空中に浮くポケモンの形をした風船などが左右のスクリーンまで映し出され、そこを縦横無尽に駆けながら“あるポケモン”を追うピカチュウの動きを臨場感タップリに味わうことができるのだ。観賞後はピカチュウやティムと一緒にミッションをやり遂げたような達成感が得られたのは、おそらく左右に広がったスクリーンの効果で物語にドッブリと入り込めたからだろう。

◆こんなにも映画の世界に没入できるスクリーンは他にない!ScreenXで極上の映画体験を

ScreenX(イメージ)

“こんなにも映画の世界に没入できるスクリーンは他にない”と言えるほど、極上の体験となった今回の『名探偵ピカチュウ』鑑賞。大迫力のワイドな映像と、実際に存在しているのではないかと錯覚するほど可愛いポケモンたちを是非ScreenXで鑑賞してみて欲しい。(文/奥村百恵)

◆ScreenXを体験した観客の声

ScreenXで『名探偵ピカチュウ』をご覧になって、全体的にどの程度ご満足いただけましたか?

かなり満足

ScreenXで映画『名探偵ピカチュウ』を観て満足した点は何ですか?

・予告よりたくさんのポケモンが出てきて探すのが楽しかった!ライアンのピカチュウ最高!実写のピカチュウの尻と手足の短さがとてもキュートでした。話も後半から盛り上がる感じで良かったです。ED最高!

・まるで映画の中に没入できるかのような感覚が一番魅力的でした。

ScreenXで映画『名探偵ピカチュウ』を観ていちばん印象に残っているシーンは何ですか?

・シワシワの顔のピカチュウ

・ピカチュウとティムが離れ離れになり、ピカチュウが1人寂しくやけくそに歌を歌っていたシーン

その他、ご意見などございましたらご記入ください。

・ライムシティに行きたくなりました。本当にポケモンているんだ!と思いました。ありがとうございます。

・すごく可愛かったですし、ライアンの演技が最高でした。

◆「映画ランド」アプリユーザー100名にアンケート

・ScreenXは知っているが、ScreenXで映画を観たことがない(56名)

・ScreenXを知らない(34名)

・ScreenXで映画を観たことがある(10名)

映画『名探偵ピカチュウ』大ヒット公開中

© 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

© 2019 Pokémon.

“ピカチュウ”がハリウッドで初の実写映画化!

主人公は、見た目はカワイイけど、中身は“おっさん”のピカチュウ!?

今や世界中で、あらゆる世代に愛されている、“ピカチュウ”がハリウッドで初の実写映画デビュー!『ダークナイト』『パシフィック・リム』シリーズを手掛けたレジェンダリー・ピクチャーズが最高峰のスタッフ・キャストを集結させ、ポケモンの世界を現実にします。見た目はカワイイのに、中身は“おっさん”!?しかも人の言葉を話す名探偵ピカチュウを演じるのは、大ヒットシリーズ『デッドプール』で主演を務めるライアン・レイノルズ。かつてピープル誌が選ぶ「最もセクシーな男」に選ばれたこともあるライアンが、生意気だけど憎めない、全く新しいピカチュウを世界中に届けます。名探偵ピカチュウの相棒となるティム役にはハリウッドの新鋭、ジャスティス・スミスを抜擢!事件に巻き込まれた父親を探すために訪れたライムシティで、自分にしか聞こえない人の言葉で話す名探偵ピカチュウと出会い、物語が始まる──。

ScreenX上映劇場

ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場:http://www.unitedcinemas.jp/screenx/

ユナイテッド・シネマ 福岡ももち:http://www.unitedcinemas.jp/screenx/

シネマサンシャインかほく:http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/kahoku/

シネマサンシャイン下関:http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/shimonoseki/

CJ CGV【ScreenX】公式サイト:https://www.screenx.co.kr/

映画『名探偵ピカチュウ』は大ヒット公開中

© 2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

© 2019 Pokémon.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド