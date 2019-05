スティーブ・ジョブズ氏がAppleのCEOに再任した翌年の2001年1月に「1000曲の音楽をポケットに入れて持ち運ぶ」と売り出し、発売されるや否や大ヒット商品となった初代 iPod がインターネットオークションサイトeBayに出品されています。Very Rare Original iPod in Factory Sealed Box Hits eBay for $19,995 - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2019/05/09/rare-original-ipod-ebay-auction/eBayではこれまでにも、多くのAppleファンがレアアイテムを取引しており、過去には第4世代iPod(20GB)にロックバンド「U2」のメンバーのサインが刻印された「iPod U2 Special Edition」の未開封品が9万ドル(約1100万円)という価格で出品されたこともあります。1000万円超えのiPodなど、高値で取引される歴代iPodレアモデルいろいろそんな中、今回eBayに出品されたのがこの「Apple iPod 5GB」。2001年に発売された第1世代のiPodで、価格は1万9995ドル(約220万円)です。商品の状態を記載する欄には「New(新品)」とあり、工場出荷時のパッケージフィルムもそのまま残っています。Apple iPod 5GB - SUPER RARE 2001 1st Gen Original Classic - MIB - FACTORY SEALED 718908458976 | eBay出品者が撮影した写真がこれ。パッケージはiPodの特徴ともいえるスクロールホイールを備えた本体の写真のみというシンプルなデザインです。初代iPodは2インチのモノクロ液晶ディスプレイを備えたボティに、MP3でエンコードされた1000曲の楽曲を保存できる5GBのHDDを内蔵し、最長10時間音楽再生可能なバッテリーを搭載していました。発売当初の価格は399ドルで、2001年1月当時の為替相場で日本円に換算すると約4万5785円です。パッケージの別の側面には、横から見たiPodがデザインされています。薄型のスマートフォンを見慣れた人から見ると少し分厚く見えますが、0.78インチ(約2cm)のボディは当時としては革命的なほどスリムでコンパクトでした。パッケージには初代iPodの仕様も表示されており、MP3のほかWAVファイルやAppleの独自規格AIFFをサポートしていることや、FireWireで接続可能なことが記載されているのが分かります。上面にはAppleのロゴがあしらわれています。底面にはシリアルナンバーが書かれたラベルが貼り付けられていました。初代iPodがeBayに登場したのはこれが初めてではなく、2014年には同じく初代iPodの5GBモデルが2万ドル(約220万円)で売り出されており、今回の出品額もこれにならった価格設定だと思われます。Vintage Apple iPod Classic 1st Generation 5 GB First iPod Ever 718908458976 | eBay初代iPodは2019年5月10日の記事作成時点でも出品中で、eBayの出品ページからチェックすることができます。