宮崎県で震度5弱 津波被害の心配なし 震源は日向灘 M6.3
宮崎県で震度5弱 津波被害の心配なし 震源は日向灘 M6.3
2019/05/10 09:01 ウェザーニュース
5月10日(金)8時48分頃、宮崎県で最大震度5弱を観測する地震がありました。震源地は日向灘で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は6.3と推定されます。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。震源地：日向灘マグニチュード：6.3震源の深さ：約20kmこの地震による津波被害の心配はありません。
津波被害の心配は無し
気象庁によると、この地震により高知県と宮崎県で20センチ未満の若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。これらの沿岸では今後2〜3時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。
震度3以上を観測した地点
震度5弱【宮崎県】宮崎市松橋 宮崎市高岡町内山 都城市高崎町大牟田 都城市山之口町花木
震度4【熊本県】熊本南区富合町 宇土市浦田町 宇城市豊野町 宇城市小川町 合志市竹迫 熊本美里町馬場 氷川町島地 芦北町芦北【大分県】豊後大野市清川町 竹田市直入町【宮崎県】宮崎市霧島 宮崎市田野町体育館 宮崎市橘通東 宮崎市田野支所 宮崎市清武町船引 日南市吾田東 日南市南郷町南町 日南市北郷町郷之原 国富町本庄 綾町南俣健康センター 綾町役場 都城市菖蒲原 都城市姫城町 都城市北原 都城市高城町穂満坊 都城市山田町山田 小林市真方 小林市野尻町東麓 三股町五本松 高原町西麓 西都市上の宮 西都市聖陵町 高鍋町上江 新富町上富田 川南町川南 椎葉村総合運動公園 宮崎美郷町田代 高千穂町三田井【鹿児島県】鹿児島市喜入町 鹿児島市桜島赤水新島 霧島市隼人町内山田 鹿児島空港 霧島市国分中央 いちき串木野市湊町 姶良市蒲生町上久徳 姶良市加治木町本町 姶良市宮島町 湧水町吉松 鹿屋市新栄町 垂水市田神 曽於市財部町南俣 大崎町仮宿 東串良町川西 肝付町新富
震度3【広島県】府中町大通り【愛媛県】八幡浜市保内町 西予市明浜町 伊方町湊浦【福岡県】水巻町頃末 久留米市津福本町 久留米市小森野町 久留米市城島町 久留米市北野町 柳川市大和町 柳川市三橋町 柳川市本町 大川市酒見 みやま市瀬高町 みやま市高田町 筑前町篠隈 大木町八町牟田【佐賀県】佐賀市諸富 佐賀市川副 佐賀市東与賀 佐賀市久保田 小城市芦刈 神埼市千代田 上峰町坊所 みやき町三根 みやき町北茂安 白石町福富 白石町有明【長崎県】南島原市口之津町 南島原市北有馬町 南島原市西有家町 南島原市布津町 南島原市深江町 南島原市加津佐町【熊本県】熊本南区城南町 宇城市松橋町 宇城市三角町 宇城市不知火町 合志市御代志 熊本美里町永富 氷川町宮原 熊本東区佐土原 熊本西区春日 熊本北区植木町 八代市平山新町 八代市泉町 八代市松江城町 八代市千丁町 八代市鏡町 八代市泉支所 八代市坂本町 玉名市岱明町 玉名市横島町 山鹿市老人福祉センター 山鹿市菊鹿町 山鹿市鹿本町 山鹿市鹿央町 山鹿市山鹿 菊池市七城町 菊池市隈府 菊池市泗水町 菊池市旭志 玉東町木葉 南関町関町 長洲町長洲 和水町江田 大津町引水 菊陽町久保田 西原村小森 嘉島町上島 益城町惣領 甲佐町豊内 山都町浜町 山都町大平 山都町今 水俣市牧ノ内 水俣市陣内 上天草市大矢野町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 天草市五和町 津奈木町小津奈木 阿蘇市一の宮町 阿蘇市波野 阿蘇市内牧 産山村山鹿 熊本高森町高森 南阿蘇村吉田 南阿蘇村河陰 南阿蘇村河陽 人吉市西間下町 人吉市蟹作町 錦町一武 多良木町多良木 多良木町上球磨消防署 湯前町役場 相良村深水 五木村甲 山江村山田 あさぎり町免田東 あさぎり町上 あさぎり町岡原 あさぎり町須惠 あさぎり町深田【大分県】豊後大野市緒方町 豊後大野市朝地町 豊後大野市大野町 佐伯市蒲江蒲江浦 佐伯市春日町 佐伯市上浦 佐伯市米水津 佐伯市役所 佐伯市鶴見 竹田市竹田小学校 竹田市久住町 竹田市会々 竹田市荻町 姫島村役場 大分市新春日町 大分市舞鶴町 大分市野津原 臼杵市臼杵 津久見市宮本町 由布市挾間町 由布市湯布院町川上【宮崎県】宮崎市佐土原町下田島 日南市油津 日南市北郷町大藤 日南市中央通 串間市奈留 串間市都井 都城市高崎町江平 小林市役所 小林市細野 小林市中原 えびの市加久藤 延岡市北方町未 延岡市天神小路 延岡市北川町川内名白石 延岡市北方町卯 延岡市北浦町古江 延岡市東本小路 日向市大王谷運動公園 日向市富高 日向市東郷町山陰 木城町高城 宮崎都農町役場 門川町本町 椎葉村下福良 宮崎美郷町宇納間 宮崎美郷町神門 高千穂町寺迫 五ヶ瀬町三ヶ所【鹿児島県】鹿児島市東郡元 鹿児島市祇園之洲町 鹿児島市本城 霧島市横川町中ノ 霧島市溝辺町有川 霧島市牧園町宿窪田 霧島市霧島田口 いちき串木野市緑町 湧水町栗野 阿久根市赤瀬川 阿久根市鶴見町 鹿児島出水市緑町 鹿児島出水市野田町 鹿児島出水市高尾野町 指宿市山川新生町 指宿市十町 指宿市開聞十町 薩摩川内市中郷 薩摩川内市神田町 薩摩川内市祁答院町 薩摩川内市入来町 薩摩川内市東郷町 薩摩川内市樋脇町 日置市日吉町日置 日置市東市来町長里 日置市伊集院町郡 南さつま市大浦町 南さつま市金峰町尾下 南九州市頴娃町牧之内 南九州市知覧町郡 伊佐市大口山野 伊佐市大口鳥巣 伊佐市菱刈前目 さつま町宮之城屋地 さつま町宮之城保健センタ さつま町神子 さつま町求名 長島町伊唐島 鹿屋市札元 鹿屋市輝北町上百引 鹿屋市吾平町麓 鹿屋市串良町岡崎 曽於市大隅町中之内 曽於市末吉町二之方 志布志市志布志町志布志 志布志市松山町新橋 志布志市有明町野井倉 錦江町田代麓 錦江町田代支所 錦江町城元 南大隅町根占
最新の情報を生放送中※地震の規模や影響によっては、速報をお伝えした後、通常の放送内容となっている場合があります