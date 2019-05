ホアキン・フェニックスが主演を務める映画『ジョーカー』の特報映像とポスタービジュアルが解禁。日本での公開日が、日米同日の10月4日(金)に決定した。

「どんな時も笑顔で」そして「人々を楽しませなさい」という母の言葉を胸に、大都会で大道芸人として生きていたアーサー・フレック(ホアキン・フェニックス)。完成した特報では、ピエロの格好をしたアーサーの精神が崩壊してしまったのか、地下鉄で1人、突如大爆笑するインパクトたっぷりのシーンからスタートする。ジョークで世界に笑いを届けるはずだった彼に一体何が起きたのか?

映像の後半、緑色の髪・白い肌・口が避けたかのようなピエロのメイク──、不気味な“ジョーカー”となったアーサーの姿で幕が降りる。映像の中の唯一 のセリフ「俺の人生は悲劇だ。いや違う、喜劇だ。」の言葉に胸が張り裂けそうな男の悲しい想いが象徴され、見る者をゾクゾクさせる特報となっている。

これまでも“ジョーカー”というキャラクターは、ジャック・ニコルソン(『バットマン』)、ヒース・レジャー(『ダークナイト』)、ジャレッド・レト(『スーサイド・スクワッド』)など様々な名優たちが演じてきたが、近年特に注目を集めるホアキン・フェニックスは特報でも“狂演”の一端を見せつけ、全世界で早くもアカデミー賞への期待が高まっている。共演にロバート・デ・ニーロ、監督は『ハングオーバー!』シリーズのトッド・フィリップスが務める。

映画『ジョーカー』は10月4日(金)より全国公開

(C) 2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved” “TM & (C) DC Comics”

