米ウォルト・ディズニー・スタジオは、20世紀フォックス映画(FOX)の買収を受けて、すでに発表されている作品を含め、今後の公開スケジュールが更新された。それによると、2020年以降のクリスマスシーズンに「アバター」と「スター・ウォーズ」シリーズの新作が交互に公開される予定となっている(公開日はすべて米国内のもの)。今年12月20日公開の『スター・ウォーズ/ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー(原題)』をもってスカイウォーカー家の物語が完結する、ルーカスフィルムの「スター・ウォーズ」シリーズは、新たなシリーズ3本が2022年12月から隔年公開される。2009年に公開され、現在全世界興収興収1位を誇る『アバター』(FOX)の続編は、ジェームズ・キャメロン指揮の下で4本の製作が進行中だが、2020年12月に予定されていた『アバター2』は2021年12月17日公開に延期となった。以降、『アバター3』は23年12月22日、『アバター4』は25年12月19日、『アバター5』は27年12月17日と発表している。直近では、今月5月24日に『アラジン』(ディズニー)、6月7日に『X-MEN:ダーク・フェニックス』(FOX)、6月21日に『トイ・ストーリー4』(ディズニー/ピクサー)、7月12日に『Stuber』(FOX)、7月19日に『ライオンキング』(ディズニー)と注目作が続く。『ART OF RACING IN THE RAIN』(FOX)は8月9日に公開日が早まり、『READY OR NOT』(FOXサーチライト)の公開日は8月23日に決定。ブラッド・ピット主演の『アド・アストラ』(FOX)は9月20日公開となった。クリスマスシーズンに向けては、10月4日に『ザ・ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ』(FOX)、11月15日に『Ford v. Ferrari』(FOX)、10月18日に『Maleficent:Mistress of Evil』(ディズニー)、11月22日に大ヒットアニメーションの続編『アナと雪の女王 2』(ディズニー)、12月20日に『スター・ウォーズ/ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー(原題)』、12月25日にアニメーション『SPIES IN DISGUISE』(FOX)が公開される。2020年は、1月10日に『UNDERWATER』(FOX)、2月14日に『キングスマン』の新作(FOX)、2月21日に『CALL OF THE WILD』(FOX)があり、3月6日に『オンワード』(ディズニー/ピクサー)、3月27日にディズニー・アニメーションを実写化した『ムーラン』、4月3日に『ニュー・ミュータンツ』(FOX)、5月29日に『アルテミス・ファウル』(ディズニー)が予定されている。現在、『アベンジャーズ/エンドゲーム』が世界中で大ヒットを記録している、マーベル・スタジオ作品については、新たなタイトル発表はなかった。■2019年【ディズニー】5月24日 アラジン7月19日 ライオンキング10月18日 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL11月22日 アナと雪の女王2【ピクサー】6月21日 トイ・ストーリー4【ルーカスフィルム】12月20日 『スター・ウォーズ/ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー』【FOX】6月7日 X-MEN:ダーク・フェニックス7月12/日 STUBER8月9日 ART OF RACING IN THE RAIN9月20日 AD ASTRA10月4日 ザ・ウーマン・イン・ザ・ウィンドウ11月15日 FORD v. FERRARI12月25日 SPIES IN DISGUISE【FOXサーチライト】5月10日 TOLKIEN8月23日 READY OR NOT■2020年【ディズニー】3月27日 ムーラン5月29日 アルテミス・ファウル7月24日 ジャングルクルーズ8月14日 ONE AND ONLY IVAN11月25日 アニメーション新作12月23日 クルエラ【ピクサー】3月6日 オンワード6月19日 アニメーション新作【マーベル】5月1日 タイトル未定11月6日 タイトル未定【FOX】1月10日 UNDERWATER2月14日 「キングスマン」シリーズの新作2月21日 CALL OF THE WILD4月3日 ニュー・ミュータンツ7月3日 FREE GUY7月17日 BOB'S BURGERS10月9日 DEATH ON THE NILE11月6日 RON'S GONE WRONG12月18日 ウエストサイド物語■2021年2月12日 マーベル新作3月5日 NIMONA(FOXアニメーション)3月12日 ディズニー・ライブアクション新作5月7日 マーベル新作5月28日 ディズニー・ライブアクション新作6月18日 ピクサー新作7月9日 インディー・ジョーンズの新作7月30日 ディズニー・ライブアクション新作10月8日 ディズニー・ライブアクション新作11月5日 マーベル新作11月24日 ディズニー・アニメーション新作12月17日 アバター2■2022年2月18日 マーベル新作3月18日 ピクサー新作5月6日 マーベル新作5月27日 ディズニー・ライブアクション新作6月17日 ピクサー新作7月8日 ディズニー・ライブアクション新作7月29日 マーベル新作10月7日 ディズニー・ライブアクション新作11月4日 ディズニー・ライブアクション新作11月23日 ディズニー・アニメーション新作12月16日 スター・ウォーズ映画■2023年2月17日 ディズニー・ライブアクション新作12月22日 アバター3■2024年12月20日 スター・ウォーズ映画■2025年12月19日 アバター4■2026年12月18日 スター・ウォーズ映画■2027年12月17日 アバター5