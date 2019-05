『ウルトラマンギンガS』『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』などに出演していた女優の滝裕可里が、5月8日にブログで結婚を発表した。この日、滝は「わたくし滝裕可里は、先日一般男性の方と入籍いたしました事をご報告させて頂きます」と報告。「引き続きお仕事もプライベートも全力で取り組んで参ります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたします」と綴っている。滝は、2001年に映画『Star Light』で主演デビュー。同年12月よりファッション誌「ラブベリー」創刊時から専属モデルとして活躍。最近では『劇場版 仮面ライダービルド Be The One』などに出演している。