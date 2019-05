5月4〜5日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、『名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)』が、週末土日動員44万8000人、興収5億8700万円をあげ、先週の2位から首位に返り咲いた。累計では動員591万人、興収75億円を突破。7年連続シリーズ最高、さらには100億円という数字に向けばく進中だ。2位は、先週の1位からワンランクダウンしたものの、週末土日動員35万4000人、興収5億3300万円を挙げた『アベンジャーズ/エンドゲーム』がランクイン。累計では動員279万人、興収40億円を突破。こちらもシリーズ最高へ順調な推移を見せている。日本発のゲーム「ポケットモンスター」シリーズの「名探偵ピカチュウ」をハリウッドで実写映画化した『名探偵ピカチュウ』は、初週土日動員31万7000人、興収4億5700万円をあげ3位に初登場。5月3日の初日からの4日間では、動員67万6000人、興収9億4800万円という好スタートを切った。4位は公開3週目を迎えた『キングダム』。週末土日動員31万3000人、興収4億3600万円をあげ、累計では動員267万人、興収35億円を突破した。5位は、週末土日動員15万8000人、興収1億9200万円を記録した『映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン‐失われたひろし‐』。累計では動員140万人、興収16億円を突破した。その他、「KING OF PRISM Shiny Seven Stars」の劇場編集版第4章『KING OF PRISM ‐Shiny Seven Stars‐ IV ルヰ×シン×Unknown』が9位にランクイン。『ルパンレンジャーVSパトレンジャーVSキュウレンジャー』は惜しくも11位スタートとなった。5月4日〜5日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:名探偵コナン 紺青の拳第2位:アベンジャーズ/エンドゲーム第3位:名探偵ピカチュウ第4位:キングダム第5位:映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 〜失われたひろし〜第6位:映画 賭ケグルイ第7位:シャザム!第8位:翔んで埼玉第9位:KING OF PRISM ‐Shiny Seven Stars‐ IV ルヰ×シン×Unknown第10位:映画ドラえもん のび太の月面探査記