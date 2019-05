Five-0の新たな船出に数々の脅威が待ち受ける! 大人気常夏ポリスアクション『HAWAII FIVE-0』シーズン8のブルーレイ&DVDが明日5月9日(木)よりリリースとなる。それを記念し、シーズン8の魅力に迫ってみよう。

新生Five-0チームに期待

実は本シーズンが発表になる前、人気レギュラーメンバーのダニエル・デイ・キムが演じるチンとグレイス・パーク演じるコノが降板。視聴率が下がってしまうのではないかと心配されていたが、新シーズンから加入した新メンバーの活躍もあり、シーズン9への放送が決まっているほど絶好調だ。

そんな個性的な新メンバーの一人は、マクギャレットがスカウトした超勝気で暴れん坊、すぐに手が出る問題児のタニ(メーガン・ラス『シッツ・クリーク』)。セクシーでかわいい彼女は、すぐに暴走するマクギャレットですら手を焼くおてんば娘。もう一人は、元米海軍特殊部隊の隊員で任務から戻ったばかりでFive-0メンバーに志願するジュニア・レインズ(ビューラ・コアレ『アメリカン・ソルジャー』)。実はジュニアは一度マクギャレットから断られてしまうのだが、どうしてもメンバーに入りたくてマクギャレットの車を洗ったりして太鼓持ちをしまくった結果ようやくメンバーに入れてもらえた経緯もあり、Five-0への愛が超熱い男。タニとジュニアが大暴れするシーズン8はこれまでとはまた違ったFive-0の活躍が多くの視聴者を楽しませてくれる。

超イケメンキャラのアダムがレギュラーメンバーに昇格

組長の息子で元ヤクザのアダム・ノシムリ(イアン・アンソニー・デイル)がシーズン8からレギュラーメンバーに昇格。プレミアイベントでのレッドカーペットで、演じるアダムへの思いをイアンに聞いてみると、「自分に流れているDNAでもある日本人の役を演じられることがすごく嬉しいんだ。アダムはヤクザの世界に生きてきた男だから、日本のアンダーグラウンドの世界について調べたりもしている。このシーズンでレギュラーになれたことで、アダムという人間のキャラクターをもっと深く掘り下げられるんじゃないかと期待しているんだよ」と話していた。その言葉通り、新シーズンでは今まで見られなかったアダムのいろんな表情を知ることになる。

ハワイを飛び出す規模感と、ハリウッド並みのアクションシーン

ハワイには本作のTシャツを着た観光客がたくさん! それほどまでに本作が世界中から愛されているのは、ほとんどがハワイで撮影が行われているからだ。リアルタイムで人気のあるカフェやバー、レストランがたくさん登場して、ハワイ旅行の前にこのドラマを観てテンションを上げるのもオススメ。さらに今シーズンでは、元MI6のハリー・ラングフォードとともに作戦を展開したり、ロシアの原子力潜水艦が登場するなど、ハワイを飛び出した規模感も注目のポイントだ。次々に起きるハワイでの殺人事件は去ることながら、Five-0が立ち向かう凶悪犯との戦いはアクションシーンが満載! 今シーズンもアレックス・オローリン演じるスティーヴ・マクギャレットが繰り広げる肉弾戦、そして激しいガンファイトを楽しめる。もちろん、マクギャレットとダニー(スコット・カーン)との思わず笑ってしまうトークも健在だ。

■『HAWAII FIVE-0』シーズン8商品情報

5月9日(木) Blu-ray Box&DVD-BOX PART1 発売/DVD Vol.1〜6 レンタル開始!

6月5日(水) DVD-BOX PART2 発売/DVD Vol.7〜12 レンタル開始!

■Blu-ray Box【5枚組】 23,600円(税別)

■DVD-BOX PART1【6枚組】 9,800円(税別)

■DVD-BOX PART2【6枚組】 9,800円(税別)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト:http://www.five-0.jp/

『HAWAII FIVE-0』シーズン8

TM & (C) 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.