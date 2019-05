新たに即位された天皇陛下が三種の神器を継承される剣璽等承継の儀に、皇后陛下が列席されなかったことを揶揄する漫画を『ニューヨーク・タイムズ(New York Times)』が2019年5月5日に掲載し、SNS上では「許容できない」「私たちの国を侮蔑している」といった抗議の声が次々と上がっています。

「New Emperor, Old Throne」と題されたこの漫画では、慣例によって「皇后陛下が特別な儀式への出席が禁じられた」と説明。メガネをかけた人たちの額縁の中で手を振られる天皇陛下と、外から見られている皇后陛下という構図が描かれています。これには「日本文化への無理解と偏見」「伝統的儀式の様式をジェンダー差別と混同するのは許せない」「ポリコレは人権よりも品性を見直すべき」という怒りの声のほか、「メガネ顔が典型的な東洋人差別」との指摘、さらにはカトリックが女性司祭を禁止していることに対して「ローマ教皇には抗議しないのか?」といった反応まで上がっていました。

漫画を描いたのは、中国系シンガポール人の王欣松(Heng Kim Song)氏。過去には安倍晋三首相の風刺画を複数発表しているほか、2014年9月にインドの宇宙探査をテーマした漫画が人種差別的だという批判を受けて、掲載した『ニューヨーク・タイムズ』の編集者が謝罪しています。

「チャイナマネーに忖度したメディア」といった声まで上がっていたこの風刺画。ネット上の批判だけでなく、「外務省は断固抗議すべき」という意見も多数寄せられており、『ニューヨーク・タイムズ』の対応に注目が集まります。

なお、剣璽等承継の儀の後に執り行われた即位礼正殿の儀では、皇后陛下をはじめ成年された女性皇族が列席されています。

Opinion New Emperor, Old Throne(The New York Times)

https://www.nytimes.com/2019/05/05/opinion/japan-emperor-throne-women.html [リンク]

