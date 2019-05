【まとめ】英国俳優集結の歴史劇からおバカなパロディまで！英国王室ドラマ7選

5月6日にヘンリー王子とメーガン妃の第一子となる、王位継承順位がチャールズ皇太子、ウィリアム王子と3人の子どもたち、ヘンリー王子に次ぐ7位の男児が誕生したことは当サイトでもお伝えした通り。それを記念し、何世紀にも及ぶ英国王室をテーマにしたドラマ7本をご紹介しよう。

『ザ・クラウン』(2016〜)

現女王エリザベス2世の伝記ドラマ。アカデミー賞監督賞に3度ノミネートされたスティーヴン・ダルドリー(『リトル・ダンサー』『めぐりあう時間たち』)と、映画『クィーン』や舞台劇でもエリザベス2世を取り上げてきたピーター・モーガンが組み、ドラマ史上最高の製作費をかけて映像化。ゴールデン・グローブ賞の作品賞、主演女優賞など数々の賞を獲得した。シーズン1&2でエリザベス2世を演じたのはクレア・フォイ(『蜘蛛の巣を払う女』)。中年期を描くシーズン3以降はオスカー女優のオリヴィア・コールマン(『女王陛下のお気に入り』)が同役に起用されている。

Netflixにてシーズン1&2が配信中!

『女王ヴィクトリア 愛に生きる』(2016〜)

エリザベス2世に次ぐ、イギリス国王として史上2番目に長い在位期間を誇るヴィクトリア女王(エリザベス2世の高祖母)の伝記ドラマ。『シャーロック・ホームズの冒険』や『名探偵ポワロ』を手掛けた英ITV製作で、18歳の若さで戴冠した女王の戸惑いと成長を繊細に描く。主演はジェナ・コールマン(『ドクター・フー』)。

シーズン2がNHK総合にて5月12日(日)23:00よりスタート! シーズン1はU-NEXTで配信中。

『THE TUDORS 〜背徳の王冠〜』(2007〜2010)

主人公は、アン・ブーリンらとの6度の結婚、さらにはローマ・カトリック教会からのイングランド国教会の分離によって知られる16世紀(テューダー朝)の国王ヘンリー8世。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲をはじめ、アカデミー賞作品賞ほか6部門を受賞した『わが命つきるとも』などでもテーマになった有名な王の半生を描く。ジョナサン・リス=マイヤーズ(『マッチポイント』)がセクシーで暴君な主人公を熱演。

『ウルフ・ホール』(2015)

『THE TUDORS』と同じくヘンリー8世やアン・ブーリンが登場するが、こちらの主役はトマス・クロムウェル。全6話というリミテッドシリーズのため、イッキ見することも可能だ。『ブリッジ・オブ・スパイ』のマーク・ライランス、『HOMELAND』のダミアン・ルイス、『ザ・クラウン』のクレア・フォイ、『刑事モース』のアントン・レッサー、『SHERLOCK/シャーロック』のマーク・ゲイティス、『スパイダーマン』シリーズのトム・ホランドなど、脇まで豪華なキャストも必見。

U-NEXTで配信中!

『クイーン・メアリー』(2013〜2017)

イングランド女王エリザベス1世と同時期に生きたスコットランド女王、メアリー・ステュアートの劇的な半生を映像化。ポップな音楽、現代風なアレンジを加えた衣装やメイクで、コスチュームものは苦手という人も見やすい作りとなっている。メアリーをはじめ、エリザベス1世やフランス王妃、侍女といった女性キャラクターが中心になっている点も特徴だ。

U-NEXTで配信中!

『ホロウ・クラウン/嘆きの王冠』(2012)

ウィリアム・シェイクスピアの戯曲を元に、英国が誇る人気・実力を兼ね備えた名優たちが豪華共演した壮大な歴史ドラマ。リチャード2世、ヘンリー4世、ヘンリー5世、ヘンリー6世、リチャード3世という5人の王の栄光と没落を描く。出演は、ベネディクト・カンバーバッチ(『SHERLOCK/シャーロック』)、トム・ヒドルストン(『ナイト・マネジャー』)、ベン・ウィショー(『ロンドン・スパイ』)、ジェレミー・アイアンズ(『ボルジア家 愛と欲望の教皇一族』)、ジュディ・デンチ(『007』)、パトリック・スチュワート(『スター・トレック』)、ヒュー・ボネヴィル(『ダウントン・アビー』)など。全7話のクオリティの高さから、日本では劇場でも上映された。

U-NEXTで配信中!

『ザ・ウィンザーズ』(2016〜)

前述してきた重厚な歴史ドラマとはまったく趣が異なる、パロディドラマ。キャサリン妃やメーガン妃の過去をオーバーにネタにしていたり、ウィリアム王子がベタな変装で庶民のフリをして下働きしていたり、ヘンリー王子が字が読めないほどのおバカだったりと、日本人の感覚からすると、ここまでしちゃっていいの!?と心配になるくらいに茶化している。

Netflixで配信中!

