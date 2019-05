言わずと知れたロボット掃除機ブランド「ルンバ」。

日頃からお世話になっている方もいるだろうが、たまに結構な勢いで壁や家具にぶつかっている姿を目にすることがある。

そんなときは「ルンバも痛いだろうなあ」と思うけれど、もちろんルンバは文句一ついわずに黙々と掃除を続けている。

音声メッセージで充電の必要性やその他のトラブルを伝えるとき以外、ルンバが口を開くことはない。

もちろん実際に口を開けてしゃべるわけではないが、つらかったり痛かったりしたことを心のうちにため込むのは、ロボットといえどもストレスがたまるに違いない。

そう思ったのかどうかは定かではないが、思いのまま愚痴をいえるようルンバを改造した人物がいる。

I built a Roomba that swears when it bumps into stuff pic.twitter.com/ZdbKWGszT8

- Michael Reeves (@michaelreeves08) 2019年5月4日