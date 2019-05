6月28日(金)に日本で世界最速公開されることが発表されたスパイダーマン最新作『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』。その公開を記念して、新シリーズ第1弾である『スパイダーマン:ホームカミング』が日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」にて7月5日(金)よる9時より地上波初放送される。

(C) 2017 Columbia Pictures Industries, Inc. and LSC Film Corporation.

All Rights Reserved. | MARVEL and all related character names: (C) & 2019 MARVEL.

2017年、新たに、アベンジャーズを中心としたマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の世界に参戦したスパイダーマンの新シリーズ第1弾、『スパイダーマン:ホームカミング』。主人公ピーター・パーカー/スパイダーマン役を新進気鋭の若手俳優トム・ホランドが演じ、ロバート・ダウニー・Jr.演じるアイアンマン/トニー・スタークが彼を導く師匠として全面バックアップ。その教えを受け、ピーターが真のヒーローへと成長する姿が話題となり、全世界興収8億8千万ドルを超える大ヒットとなった。

映画『スパイダーマン:ホームカミング』は、7月5日(金)よる9時〜日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」にて放送

