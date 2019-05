5月4〜5日の国内映画ランキング(全国週末興行成績・興行通信社提供)が発表された。ゴールデンウィーク最後の週末は、「名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)」が首位を奪い返した。週末2日間で動員44万8000人、興収5億8700万円を稼ぎ、累計動員は591万人、興収は75億円を突破している。

前週首位スタートを切った「アベンジャーズ エンドゲーム」は2位に後退した。初週の土日2日間は動員62万8000人、興収9億6200万円を稼ぎ、公開初日から3日間で動員96万人、興収14億円を突破した。2週目の週末2日間の成績は動員35万4000人、興収5億3300万円をあげ、累計動員は279万人、興収は40億円を超えた。

新作の「名探偵ピカチュウ」は3位に初登場。作品は、世界的人気を誇る日本発のゲーム「ポケットモンスター」シリーズの「名探偵ピカチュウ」をハリウッドで実写映画化したもの。3日より全国417スクリーンで公開され、土日2日間で動員31万7000人、興収4億5700万円をあげた。公開4日間では動員67万6000人、興収9億4800万円を記録しており、まずは興収25億円以上が見込める出足となっている。

「映画 賭ケグルイ」は6位にランクイン。月刊「ガンガン JOKER」連載の大ヒットコミックを原作とするテレビドラマ「賭ケグルイ」の劇場版となる。3日より全国135スクリーンで公開された。「KING OF PRISM Shiny Seven Stars IV ルヰ×シン×Unknown」は9位スタート。人気テレビアニメ「KING OF PRISM Shiny Seven Stars」の劇場編集版第4章で、全国32スクリーンでの公開ながら高稼働している。「ルパンレンジャーVSパトレンジャーVSキュウレンジャー」は11位スタート。

なお、公開3週目の「キングダム」は6日までの累計動員が267万人、興収35億円を突破。「映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし」は累計動員140万人、興収16億円を超えた。