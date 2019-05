『Netflix』オリジナルシリーズの『リラックマとカオルさん』の電車内広告が、「攻めてる」「アートっぽい」と『Twitter』で話題となっています。

通路上に「スキャンダルを追いましょう」「英語を身につけましょう」、壁側に「自己啓発をしましょう」「お金持ちになりましょう」「自分にご褒美をあげましょう」「糖質を気にしましょう」、ドア横に「風邪でも頑張りましょう」といった文字が踊る『リラックマとカオルさん』の広告。「都会に住みしょう」と「郊外に住みましょう」が並んでいるあたり、不動産広告あるあるです。ツイートをみた人からは、「だいたいどの広告かわかる」「位置も完璧」といった反応が寄せられていました。

一方で、『リラックマ』がアイロニー溢れるメッセージを出していることに驚く声も。

リラックマなのに広告は攻めたなw リラックマというキャラだから余計に毒々しさが出て良い感じ。

「広告の空虚さを表している」という感想のほか、広告代理店にとっては「ブーメランでは?」という疑問も上がっていたこの電車内広告。アニメのカオルさんは都内の小さな商社で働くごく普通のOLで、真面目な性格から日常にストレスを溜めがちな様子なので、そんな彼女が通勤中にどう広告を認識しているのか、ということも表しているのかもしれません。

リラックマとカオルさん(Netflix)

https://www.netflix.com/jp/title/80196883 [リンク]

(c)SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

