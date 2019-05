【今週スタートの海外ドラマ】『ルシファー』『シカゴ P.D.』『レジデント』最新シーズンが初放送！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は一度打ち切られたもののNetflixでの継続が決まった『Lucifer/ルシファー』、『ブレイキング・バッド』のブライアン・クランストンが製作総指揮を務めるAmazon Prime Original『スニーキー・ピート』の最新シーズンなどが配信となる。

【関連記事】実力派イケメン俳優マット・ズークリー 〜『レジデント 型破りな天才研修医』でドラマ初主演を掴むまで〜

5月6日(月)から5月12日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■5月7日(火)

・22:00〜『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン2(FOX)

隠蔽体質の病院で正義を貫く若き医師の姿を描く人気シリーズの第2弾。前シーズンでレーン・ハンターが逮捕され一件落着かに見えたが、保険に加入している患者を優遇しようとしたり、責任を部下になすりつけるなど、金儲けと保身に走る経営陣の姿勢はシーズン2でも変わらない。さらにCEOに就任したベルは、現場の意見よりも利益を優先し、ある医療機器会社との取引を強化しようとする。一方、新しく会長の座に就いたコンラッドの父マーシャルの真意とは...。

■5月8日(水)

・『Lucifer/ルシファー』シーズン4(Netflix)

米FOXにて一度は打ち切られたものの、Netflixが救済し製作された新シーズンがついに配信! クリフハンガーで終わっていたため、ファンがSNSで「シリーズを救おう!」とキャンペーンを展開する事態になっていたが、動画配信サービスの最大手が救いの手を差し伸べた。ネットワーク局から配信サービスに移ったことで、過激な表現も増えるのではないかと予想されている。

■5月10日(金)

・23:00〜『シカゴ P.D.』シーズン5(AXN)

ボイト率いる特捜班が街にはびこる悪に挑む、大人気ポリスアクションのシーズン5が日本初放送! 正義のためなら手段を選ばない男ハンク・ボイトを主人公に、シカゴの街を凶悪犯罪から守る特捜班を描き本国ではすでにシーズン7への更新が決定している。今シーズン第16話は『シカゴ・ファイア』(シーズン6第13話)とのクロスオーバーエピソード。マスコミを狙った爆発事件が発生。捜査を進める中、連続爆破事件へと発展し、さらに特捜班の元に爆発物が届く。捜査が難航する中、特捜班はシカゴ消防局51分署のメンバーに協力を要請。果たして爆弾魔を捕まえることはできるのか?

・『スニーキー・ピート』シーズン3(Amazon Prime Video)

『ブレイキング・バッド』のブライアン・クランストンが製作総指揮を務める人気作の最新シーズン。シーズン1にギャングのボス/ヴィンス役で出演していたブライアンは、シーズン2から裏方に徹し、シーズン3でもデイヴィッド・ショアとともにクリエイターとして名を連ねている。

何話まで見たかわからくなっちゃう、人生で何日何時間を海ドラに費やしてるか知りたい!という人は海外ドラマデータベースで視聴記録を取ろう。(海外ドラマNAVI)

Photo:

Netflixオリジナルシリーズ『Lucifer/ルシファー』シーズン4は5月8日(金)より独占配信。

Amazon Prime Original『スニーキー・ピート』シーズン3

『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン2

©2018 Fox and its related entities. All rights reserved.

『シカゴ P.D.』シーズン5

(c) 2017 Universal Television LLC. All Rights Reserved.