【プレゼント】バイクをこよなく愛するノーマン・リーダスに直撃インタビュー「"おっと、今『ライド』の撮影中だった"」

現在Huluにて配信中の『ライド with ノーマン・リーダス』。大人気のパニック・サバイバルドラマ『ウォーキング・デッド』で、バイクを乗りこなすクールなキャラクターのダリルを演じるノーマン・リーダスがホストを務める旅番組だ。この番組には、『ウォーキング・デッド』の共演者や仲間が登場し、各地の絶景やバイカーたちのゆかりの地を訪れ、バイク文化や歴史を紹介する。

そしてバイクを愛する一人の男ノーマンが4月来日し、『ライド with ノーマン・リーダス』のPRとシーズン4の撮影が行われた。先日開催されたHulu会員限定イベントで明らかになったが、シーズン4の2エピソードは日本が舞台となる。東京をはじめ、ノーマンが初めて行ったという京都・大阪と撮影が行われ、約半月にも及ぶ長期滞在。

今回そんな彼に直撃インタビュー。本作が製作されるきっかけとなったバイク好きになったきっかけや、番組のホストとしてどのような気苦労があるのかなど伺った。

――『ウォーキング・デッド』でもバイクを乗りこなし、プライベートでもバイク好きとして知られていますが、バイク好きになったきっかけを教えてください。

中学生の頃かな。友だちがYGATっていう小型の車種を持っていたんだ。それをみんなで変わり替わりに乗っていたよ。警察に追いかけられたり、色んなケガをしながらね(笑) 乗ると自由を味わえて、それからエンジン音が好きだった。ブルルル...って(笑) たちまち夢中になったんだ。

そして21歳の時に、ようやく自分で買えるようになったんだ。今でも撮影現場まで毎日そのバイクで行くよ。そもそもこの番組が始まったきっかけは、製作陣たちがその僕の姿を見たからなんだ。

――シーズン2の第1話では、『ウォーキング・デッド』で共演しているジェフリー・ディーン・モーガンとスペインの旅に行かれています。20代の頃からお知り合いということですが、どういう関係性ですか?

最高にイカしたヤツだよ。彼とは家族ぐるみの付き合いだ。僕らは、色んなところに家を持っているんだけど、『ウォーキング・デッド』の撮影現場であるジョージア州やマンハッタン、ニューヨークのアップステートとか。その3カ所全て、家が近所なんだ。僕はコスタリカにも家があるんだけど、彼に「コスタリカにも家を買え!」って言っているんだ(笑) 昨夜も話したばっかりなんだ。

ジェフリーとは『ウォーキング・デッド』で共演する前から友だちだったし、今もいい友だち関係が続いてる。どれだけ仲良しかっていうと、僕は自分の製作会社をやっているんだけど、「Big Bald Head」っていうね。で、僕の左手に入れている"がい骨のタトゥー"の口は、会社の頭文字をとった「BBH」なんだ。

何を言いたいかというと、ジェフリーとドイツで一緒に仕事をしたときがあったんだ。だけどその日、大雪でどこにも行けない状態で、ホテルでダラダラしていたんだ。そしたらホテルにちょうど彫師がいて、僕はジェフリーに「こっち来い!」って言って、一緒にタトゥーを入れたんだ。まあ、僕は違うタトゥーを入れたんだけど、ジェフリーはこの同じもの(左手を指して)を入れてくれたんだ。それだけ仲良しなんだよ。

――この番組の企画内容を考えるのは、大変と聞いたことがあります。これまで大変だったことはなんですか?

やっぱり一番大変なのは、ロケ先だね。シーズン2の第4話では(オーストラリア出身のバンド)ザ・ブラック・ライダーのエイミー・ナッシュが登場しているけど、そのエピソードはニューメキシコ州で撮影したんだ。そしてネイティブアメリカンの地に行って、山の頂上まで登ったんだけど、とても寒かったんだ。インディアンの一族が営んでいるリゾート地があって、その地の歴史について教えてもらったりしながら、ケーブルカーに乗った。そのとき僕は思いつきで、「鶏の姿でやってみたい」と言ったんだ。そして、鶏の着ぐるみを借りて、エイミーはゴリラの着ぐるみを被って、二人で鶏とゴリラで滑り落ちたんだ。突然突風が吹いて、案内してくれた方に「今だ。今行け」って言われて、(鶏の着ぐるみの)羽がもげながら、ぴゅーって滑り落ちたよ(笑)

それから日本でも(シーズン4の)撮影したんだけど、天気が刻々と変わっていったよ。晴れだと思ったら、次の日は雨で。また晴れたと思ったら、富士山近辺での撮影は雪。凍えるほど寒かったよ。

シーズン3では、『ウォーキング・デッド』で共演しているメリッサ・マクブライドが登場するんだけど、スコットランドで撮影したんだ。ここもとにかく寒くて風も強かった。スタッフから"ダメ"って言われるほど、外でバイクの撮影するのは危なかったんだ。だからこのエピソードでは、車の撮影が多かったかな(笑)

――ドキュメンタリー形式で撮影する『ライド with ノーマン・リーダス』のやりがいや面白さはどんなところにありますか?

『ウォーキング・デッド』と『ライド with ノーマン・リーダス』は、全然違うよね。11月まで『ウォーキング・デッド』の撮影がジョージア州であるんだけど、たまに混同してしまう。『ウォーキング・デッド』の僕は、いつも怒っているし、身振り手振りもあって、いかにも南部の男っていう感じで、いつも血だらけで汚い姿だ。そのキャラが『ライド』の撮影している時に、ふと移ってしまう時があるんだ。"おっと、今『ライド』の撮影中だった"って気づく時がたまにあるよ。

『ウォーキング・デッド』は、"24時間お仕事"っていうモードに対して、『ライド』の撮影している時はやっぱり僕自身も色々旅先での発見もあって、旅を楽しんでいるよ。

――『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン3に登場する『ウォーキング・デッド』で共演しているグレン役のスティーヴン・ユァンは、ノーマンさんの影響でバイクが好きになったとお伺いしました。どのようにおすすめしましたか?

スティーヴンとは、親しく付き合っているよ。長い間、友だち関係が続いている。彼が奥さん(ジョアナ・パク)にプロポーズした時もその場に一緒にいたんだ。それぐらい仲が良いんだよ。サンフランシスコで一緒に撮影した。

共演者で"コイツはなかなかイカしたヤツだな"って思ったら、「ちょっとバイク乗ってみない」って誘うんだ。一緒にバイクを乗れる仲間が増えるから、僕から誘っているんだよ。

ある時『ウォーキング・デッド』の撮影中だったかな。僕とスティーヴンと(シェーン役の)ジョン・バーンサルで、撮影場所の地下にあった(バイクのメーカー)トライアンフのディーラーからバイクを借りたんだ。そして、三人でジョージア州を乗り回したんだ。だけど、突風が吹き、豪雨になり雷が落ちてくるわで、とてつもない状況で乗っていたよ(笑) あれはクレイジーな1日だったな。

スティーヴンは楽しいヤツだ。愛してるスティーヴン。

――俳優であり、画家であり、写真家で、『ライド with ノーマン・リーダス』では製作総指揮もされています。多忙な生活だと思うのですが、あくせくしていないように思い、憧れます。ノーマンさんのように人生を楽しむにはどんなことを心掛ければ良いでしょうか?

アドバイスをするなら、真剣になり過ぎないこと、頑張り過ぎないことかな。そういうのは表に出てくるからね。どんな仕事をしていても、それは仕事にすぎない。自分が抱えている問題がお金で片付く内は、大した問題じゃないと思う。僕らはエンタメの世界で仕事をしていると、カメラの前に立つからね。自分自身が楽しんでいないときは、その姿が滲み映ってしまうんだ。だからとにかく楽しむことだと思う。

ちょっとびっくりするような話をさせてもらうと...この間ウルグアイに行ったときに、移動中の飛行機で高齢の男性の隣に座ったんだ。飛行機の前方から2列目あたりに座っていたから、みんな通路を通るときに僕に声をかけてくるんだ。「あなたのファンなんです」「写真を撮らせてください」って。そんな調子で1時間ほど経ったときにその男性が「一体お前は誰なんだ?」って訪ねてきたわけだ。それで僕は「こういうTV番組をやっていてね」と自己紹介をして、そしたら彼も「僕は実はフォーチュン500(全米上位500社が総収入に基づきランキング)に入るような会社を経営しているビリオネアなんだ」と答えたんだ。それで自分の身の上話をしてきて「母親が数年前に亡くなったんだけど、その死の床で母親から"あなた旅に出なさい"って言われたんだ。それがどういう意味なのかわからなかった。そして1年前に妻が亡くなったんだ。そこで会社の共同経営者に「僕はしばらく旅に出るから会社をよろしく頼む」とだけ伝えて、8カ月かけて世界中をバックパックで旅をした。それで気づいたんだ。これまで僕は一生かけてたくさんのお金を稼いできたけど、人生を無駄にしてきた」と。

その後、彼はチリに向かったそうだ。そこで「誰もいない交差点に立って携帯電話でプリンスの曲を流し、一人で踊ったみたと。あんなに楽しい瞬間はなかった。もう一度人生をやり直せるのであれば、僕はたくさんお金を稼ぐことじゃなくて、世界中をもっと見ることに力を入れたい」っていう話を聞いたんだ。ほんの1カ月前のことだよ。



