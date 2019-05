【母の日記念】「新米ママ」「強すぎるママ」... "○○なママ"映画4選、5月7日（火）より放送！

5月の第2日曜日は母の日。スターチャンネルでは毎年恒例となっている母の日特集として、様々なママを描いた映画をピックアップしてご紹介。『オリーヴ・キタリッジ』のフランシス・マクドーマンドが娘を亡くした「怒りのママ」を演じ、『ファーゴ』に続いて2度めのアカデミー主演女優賞を受賞した『スリー・ビルボード』。Netflixオリジナルシリーズ『アンブレラ・アカデミー』のエレン・ペイジが、思いがけない妊娠に戸惑いながらも成長する新⽶ママに扮した『JUNO/ジュノ』など、海外ドラマでもおなじみの女優が様々なタイプの"○○なママ"として登場する映画4作品がスターチャンネルにて5月7日(火)より放送される。

他にも、スーザン・サランドン(『フュード/確執 ベティ vs ジョーン』)演じる実母と、ジュリア・ロバーツ(『ホームカミング』)扮する継母の、二人のママを描いた感動映画『グッドナイト・ムーン』や、『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』『ブラック・ミラー』などの監督を担ったことでも話題のオスカー女優ジョディ・フォスター演じる強すぎるママが飛行機内という密室でいなくなった娘を探す『フライトプラン』など、字幕版を5月7日(火)より4日連続で、吹替版は5月12日(日)に4作一挙放送する。

放送される作品と日程は以下の通り。

新米ママ

■5月7日(火)21時〜

『JUNO/ジュノ』

監督:ジェイソン・ライトマン

出演:エレン・ペイジ、マイケル・セラ、J・K・シモンズ、ジェニファー・ガーナー

ジェイソン・ライトマン監督の出世作となった青春ドラマ。予期せぬ妊娠に直面した女子高生の騒動を、ユーモアを交えながら描く。アカデミー脚本賞受賞。

怒りのママ

■5月8日(水)21時〜

『スリー・ビルボード』

監督:マーティン・マクドナー

出演:フランシス・マクドーマンド(アカデミー主演女優賞受賞)、ウディ・ハレルソン 、サム・ロックウェル(アカデミー助演男優賞受賞)

アカデミー主演女優賞を受賞したサスペンスドラマ。娘を亡くした母親が設置した広告看板が、思いもよらない事態を引き起こす。

強すぎるママ

■5月9日(木)21時〜

『フライトプラン』

監督:ロベルト・シュヴェンケ

出演:ジョディ・フォスター、ピーター・サースガード、ショーン・ビーン



ジョディ・フォスター主演のサスペンス。高度1万メートルを飛行中、 旅客機内で行方不明となった娘の行方を探す母親の姿を描く。

二人のママ

■5月10日(金)20時30分〜

『グッドナイト・ムーン』

監督:クリス・コロンバス

出演:ジュリア・ロバーツ、スーザン・サランドン、エド・ハリス



女性写真家とその恋人の弁護⼠、 そして彼の先妻や子供たちが織りなす絆を綴る感動ドラマ。

※詳細は公式サイトにてご確認を

「母の日記念 "○○なママ"」映画4選はBS10スターチャンネルにて字幕版を5月7日(火)より4日連続で、吹替版は5月12日(日)12時15分から4作品一挙放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『JUNO/ジュノ』(c) 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『スリー・ビルボード』(c) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

『フライトプラン』(c) Touchstone Pictures. All rights reserved.

『グッドナイト・ムーン』(c) 1998 Global Entertainment Productions GmbH & Co. Film KG and SPE German Finance Co. Inc. All Rights Reserved.