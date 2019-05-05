男性が出産の痛みを体験 山東・海南でイベント
3日、海南省海口市の新城吾悦プラザで出産の痛みを体験する男性。（海口＝新華社記者/郭程）
【新華社北京5月4日】中国の山東省と海南省では、母の日を前に男性が出産の陣痛を体験するイベントが行われた。参加者は出産シミュレーターで痛みを体感し、自然分娩のプロセス、分娩に伴う陣痛や鎮痛の知識を学んだ。
3日、海南省海口市の新城吾悦プラザで出産の痛みを体験する男性。（海口＝新華社記者/郭程）
3日、海南省海口市の新城吾悦プラザで出産の痛みを体験する男性。（海口＝新華社記者/郭程）
3日、海南省海口市の新城吾悦プラザで男性に出産シミュレーターを取り付ける医師。（海口＝新華社記者/郭程）
3日、海南省海口市の新城吾悦プラザで体験者に付き添う家族。（海口＝新華社記者/郭程）
1日、山東省済南市のショッピングモールで、妻に伴われ出産を疑似体験する男性。（済南＝新華社配信/趙暁明）
1日、山東省済南市のショッピングモールで、妻に伴われ出産を疑似体験する男性。（済南＝新華社配信/趙暁明）
1日、山東省済南市のショッピングモールで、妻に伴われ出産を疑似体験する男性。（済南＝新華社配信/趙暁明）
1日、山東省済南市のショッピングモールで、出産を疑似体験する2人の男性。（済南＝新華社配信/趙暁明）
1日、山東省済南市のショッピングモールで出産を疑似体験する2人の男性。（済南＝新華社配信/趙暁明）