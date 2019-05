こちらは海外のとあるアルパカ牧場で撮影された動画。

一見、何の変哲もないアルパカたちですが……幻想的で美しい光景が広がっていました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Several Alpacas Loiter in Field Under a Beautiful Rainbow - YouTube



カメラをのぞきこむ無邪気なアルパカ。

彼らの背後には……。

[画像を見る]

大きな虹がかかっているではありませんか!

[画像を見る]

アルパカたちの群れと、グリーンの芝生、そしてバックには大きな虹……。

何だかこのまま写真集やCDジャケットにでもなりそうな雰囲気を醸し出しています。好奇心旺盛なアルパカもまたいい味を出していますね。