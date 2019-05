『ゲーム・オブ・スローンズ』のキャラを星座に例えると？タイプ別で徹底分析

ついにファイナルを迎えた大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』には多彩なキャラクターが登場するが、彼らを星座に例えるとどうなるのだろうか? 米POPSUGARが占星術家のカイル・トーマスに尋ねタイプ別に分析しているので、ご紹介しよう。

1.牡羊座(3月21日〜4月19日):デナーリス・ターガリエン





牡羊座は大胆で激しくもなり得るため、この星座にデナーリスはピッタリ。「彼女が権力に飢えて軍を率いるように、人生における戦場で牡羊座は戦う」と、トーマスは述べている。また、血気盛んな態度によって自信がつき、望むものを追うことに恐れがない、とも指摘する。



2.牡牛座(4月20日〜5月20日):ジェイミー・ラニスター





忠実(度が過ぎるほど)で愛すべきジェイミーは典型的な牡牛座。彼の頑固なまでの"言ったことは守る姿勢"と知性、魅力と戦略性は彼を何度か勝利に導いている。トーマスは、「ジェイミーは牡牛座の最大の贈り物である永続的な力を持ち合わせている」と分析し、牡牛座典型有のロマンチストなところも魅力に拍車をかけている。



3.双子座(5月21日〜6月20日):アリア・スターク





双子座は二重人格と多くの顔を持つことで知られ、暗殺者ギルド"顔のない男たち"のもとで修業を積み、顔を変えられるようになったアリアにピッタリだ。トーマスは、適応能力があり、合理的なアリアはどのようにゲームを操るべきかを心得ていて、自分が優位に立つために心と言動を完璧に使いこなすとも指摘している。



4.蟹座(6月21日〜7月22日):ジョン・スノウ





家族を大切にするジョン・スノウは、根っからの自然な教育者である蟹座を体現している。トーマスは、「ジョンは周囲から尊敬を得るために、繊細なハートを隠そうとしている」と分析し、蟹座と接することの多い人間はよく理解していると思うが、時に気分屋にもなりえるとも述べた。



5.獅子座(7月23日〜8月22日):タース家のブライエニー





獅子座は自分の才能を見せつけ、英雄になるのが好きな星座だ。トーマスは、「猛々しさと心優しい側面を持ち、愛する者を守りたいと願うブライエニーは、騎士としての自分の生き方に誇りを持っている」と述べている。また、ブライエニーが名誉と自尊心の塊であるところも獅子座がベストの状態でいるために必要な条件のようだ。



6.乙女座(8月23日〜9月22日):サムウェル・ターリー





いつも完璧主義者なサムウェルは、まさに乙女座そのものといったキャラクター。トーマスは、「乙女座は知性と統率する力、そして達成力で知られ、サムウェルはシリーズを通して物事を成し遂げてきた」と語っている。



7.天秤座(9月23日〜10月22日:サンサ・スターク





バランスを保ち、周囲と平和を維持することに長けている天秤座に当てはまるのは政治の駆け引きが抜群のサンサ・スターク。トーマスは、「サンサの優雅さと気品は決して衰えることがなく、他人の裏をかき、うまく立ち回る能力は、人が望む物を理解できる生まれ持った素質のおかげ」と分析している。



8.蠍座(10月23日〜11月21日):サーセイ・ラニスター





蠍座は文字通り何ごとにおいても指揮を執りたがり、かなり激しい場合もあるとのこと。まさにサーセイのようだ。トーマスは、「サーセイは本質的な悪人ではないが、これまで常に引き下ろされそうになりながらも尊敬を得るために戦ってきている」とコメントしている。よって、彼女にはちょっかいを出さないように。勝ち目はないので。



9.射手座(11月22日〜12月21日):トアマンド・ジャイアンツベイン





射手座にとっては自由が全て。束縛を嫌い、次の冒険を逃すことも好まない。トアマンドはためらうことなく新たな経験に飛び込み、成長に伴い自分の考えを改めることにもオープン。何ごとも一度は試してみる性分なため、射手座そのものだと言える。



10.山羊座(12月22日〜1月19日):夜の王(ナイトキング)





山羊座は野心的で他者より上に行くことを望み、時には周囲を寄せ付けず冷たくなり得ることもある。ただ、夜の王ほど邪悪だとは思わないように。トーマスは「山羊座はただ自身の長期的な成長にとって不可欠である独自の構想と勝利に重きを置く」と分析している。



11.水瓶座(1月20日〜2月18日):ブラン・スターク





黄道十二宮で"天才"と考えられる水瓶座生まれの人は、いわば未来を見通す力があり周囲の人の心を読める特殊な能力を兼ね備えている。過去や未来を幻視する能力を持ち、あまり感情的にならないミステリアスな存在のブランは、まさに水瓶座の素質を持ち合わせていると言える。



12.魚座(2月19日〜3月20日):メリサンドル





黄道十二宮の最後の星座である魚座、この星に生まれた人は、周りに自然と人が集まる知恵と深みを持ち合わせている。トーマスは、「シリーズを通してメリサンドルは独特で超常的な力を示し、年齢を重ねた女性として魚座の特性を示している」と分析している。

自分の星座と比較して、それぞれのキャラクターと似ているところはあっただろうか。『ゲーム・オブ・スローンズ』第八章は、BS10 スターチャンネルにて毎週月曜日に放送中。(海外ドラマNAVI)

