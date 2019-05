【まとめ】打ち切りになった『Marvel アイアン・フィスト』、キャストの今後の出演作は？

Netflixのオリジナルシリーズとして人気を集めていた『Marvel アイアン・フィスト』。シーズン2をもって打ち切りになったことは当サイトでお伝えしていた通り。同シリーズのファンとしては、今後のキャストの出演作だろう。先日の『Marvel デアデビル』、『Marvel ジェシカ・ジョンズ』、『Marvel ルーク・ケイジ』に続き、今回はフィン・ジョーンズをはじめとした『アイアン・フィスト』の出演者たちの新作情報をご紹介しよう。

主人公ダニー・ランド/アイアン・フィスト役のフィン・ジョーンズは、米FOXの新作パイロット『Prodigal Son(原題)』で悪名高いシリアルキラー(マイケル・シーン『マスターズ・オブ・セックス』)の息子役を演じる予定だったが、"イメージの違い"から『ウォーキング・デッド』のジーザス役で知られるトム・ペインが改めてキャスティングされた。

残念ながら、現時点でフィンの新しい企画は未だ発表されていないが、新情報が入り次第当サイトでお伝えしていく。

コリーン・ウィング役のジェシカ・ヘンウィックは、今やイギリスを代表する人気若手女優の一人に。

今年、クリステン・スチュワート(『トワイライト』シリーズ)主演のアクション・スリラー映画『Underwater(原題)』の公開を控えている彼女は、2020年に公開予定で日本から小栗旬も参加する『Godzilla vs Kong(原題)』の撮影を終えたばかり。

また、来年からスタートするNetflixのアニメシリーズ『Gods & Heroes(原題)』で声優を務めることも決定している。

ウォード・ミーチャム役のトム・ペルフリーは、米NBCの『ブラインドスポット タトゥーの女』のシーズン4第15話にゲスト出演。昨年末は、映画『Jill(原題)』の撮影でスイスに滞在し、本作では『McMafia-マクマフィア』のジュリエット・ライランスと共演している。

ジョイ・ミーチャム役のジェシカ・ストループは、TV女優としての地位を確立しており、ジョン・メイヤーの曲にインスパイアされた米ABCの新作パイロット『Heart of Life(原題)』にレギュラー出演することが発表されており、本作では『Glee』のハリー・シャム・Jrと共演する。

