公開35周年を記念し、「ゴーストバスターズ 公開35周年アニバーサリー・エディション」スペシャルパッケージが7月3日(水)より発売される。

旧作の監督であるアイバン・ライトマンの息子、ジェイソン・ライトマン監督による最新作が2020年に公開を控えていることでも話題の本作。

今回発売となる「公開35周年アニバーサリー・エディション」は、本編ディスク2枚と新規特典ディスクを合わせた3枚組となっており、本編ディスクにはファンによるファンのためのオーディオコメンタリーとスタッフ・キャス トによる新規オーディオコメンタリーを収録。

さらに特典映像には、今までパッケージに収録されたことのない、新規特典を2時間以上も追加。充実のメイキング&インタビュー映像や、削除シーン、キャスト出演のバラエティ番組などが収められており、ファン必見の豪華特典が満載だ。

『ゴーストバスターズ』 (C)1984 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

『ゴーストバスターズ2』 (C)1989 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

