全世界興行収入、DC映画歴代No.1を記録した『アクアマン』が5月8日(水)よりデジタル先行配信開始、7月3日(水)より4K ULTRA HD、ブルーレイ&DVDがリリースされる。

初回仕様版には、ブックレットとキャラクターステッカーがそれぞれ付いており、特典映像には「アクアマンの世界」「ジェームズ・ワンの挑戦」「シーン解説」「7つの海の王国」など、ブルーレイ・DVDならではの多くの貴重な映像が収められている。

さらに、アクアマン スチールブック仕様<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>を数量2,000セット限定で発売。思わずコレクションしたくなる、ファンにはたまらないスペシャルセットも要チェックだ。

AQUAMAN and all related characters and elements are trademarks of and (C) DC Comics. (C) 2018 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

