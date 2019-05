チューバッカ役の俳優ピーター・メイヒューさんの訃報にショックを受けているファンも多いと思わるが、あす5月4日は、世界中の「スター・ウォーズ」ファンが映画を超えた文化を祝い、称える「Star Wars Day/スター・ウォーズの日」だ。今年12月20日公開の最新作『スター・ウォーズ/ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー(原題)』を最後に、1977年の1作目の全米での公開から42年に渡り繰り広げられてきた“スカイウォーカー家の伝説”が完結することもあって、今年のスター・ウォーズの日は特別なものになる。スター・ウォーズの日は、毎年5月4日と決まっていて、日本でも日本記念日協会の認定を受けている。由来は、劇中の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」の「May the Force」と「May the 4th(5月4日)」をかけた語呂合わせから。言語・世代・国籍を超え、世界中で愛されるスター・ウォーズの壮大なフィナーレに向けて、さまざまな施策がグローバルで展開されている中、日本では「スター・ウォーズの日」に、東京・六本木ヒルズアリーナで、親子で楽しめるイベント『J-WAVE presents “STAR WARS DAY” TOKYO 2019』が開催される。当日は午前11時に開場し、午後8時に終演(予定)。入場無料。会場内特設ステージでは、ジェダイマスター訓練を受ける「ジェダイ・アカデミー」やミュージックライブなど、さまざまなスター・ウォーズ スペシャルライブステージが予定されている。「スター・ウォーズ」のキャラクタースタンプで自分だけのオリジナルトートバッグを作ったり、オリジナルの絵柄を選んでバッジ作り、ぬり絵など、この日限りの家族で楽しめるスター・ウォーズワークショップも開催。会場には、フォース・タイムチャレンジ、バルーンパフォーマンス、スタンプラリーなどのスター・ウォーズ関連の楽しい出店が集まり、2019年の“May the 4th”限定のオリジナルTシャツも販売される。当日、「会場に行けない」という人も参加できるツイッターでの一斉投稿チャレンジも予定されている。5月4日午後5時4分に「#フォースと共にあらんことを」をツイッターに投稿し、みんなで「スター・ウォーズの日」をお祝いしよう。■「スター・ウォーズ」をさらに楽しもう!スカイウォーカー家を描くシリーズ完結編である『スター・ウォーズ/ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー(原題)』の公開に向けて、ますます盛り上がりを見せる「スター・ウォーズ」。先月、米シカゴで開催されたスター・ウォーズ ファンのためのイベント『スター・ウォーズ セレブレーション・シカゴ2019』でシリーズ最新作のタイトルなど、さまざまな最新情報が発表された。アメリカの2つのディズニーリゾートにはディズニー史上最大規模のテーマランドとなる『スター・ウォーズ ギャラクシーズ・エッジ』が順次オープン。日本では8月に世界で200万人を動員した展覧会『STAR WARS™ Identities: The Exhibition』の初上陸が決まっている。YouTube上では、1分でスター・ウォーズを知る、短編動画シリーズ『スター・ウォーズ ギャラクシー・オブ・アドベンチャー』の配信がスタート。映画本編吹替版から選りすぐりの名シーンを集めた超凝縮版で、ルーク・スカイウォーカーってどんなヒーロー? ダース・ベイダーってどんな悪役? ライトセーバーってどんな武器? といった疑問に答えていく(4月26日より毎週水曜日に新作動画を無料配信中、全30話)。■『スター・ウォーズ/ザ・ライズ・オブ・スカイウォーカー(原題)』はるか彼方の銀河系で繰り広げられる、スカイウォーカー家を中心とした壮大な<サーガ>の結末は、“光と闇”のフォースをめぐる最終決戦に託された──祖父ダース・ベイダーの遺志を受け継ぎ、銀河の圧倒的支配者となったカイロ・レン。伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーの想いを引き継ぎ、フォースの力を覚醒させたレイ。そして、R2-D2、C-3PO、BB-8ら忠実なドロイドと共に銀河の自由を求めて戦い続ける英雄レイア将軍、天才パイロットのポー、元ストームトルーパーのフィンら、レジスタンスの同志たち…。さらに、ハン・ソロの永遠の好敵手ランド・カルリジアンもエピソード・シリーズでは『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(1983年)以来の再登場。果たして、彼らを待ち受ける運命とは? そして、いかなるエンディングを迎えるのか?■公式サイトhttps://starwars.disney.co.jp/