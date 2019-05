『ゲーム・オブ・スローンズ』ソフィー・ターナー、ラスベガスで結婚！

大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』でサンサ・スタークを演じるソフィー・ターナーが、ジョナス・ブラザーズのメンバーで、DNCEのメインボーカルである婚約者のジョー・ジョナスと結婚した。米CNNなどが報じている。

5月1日(水)、ジョーはラスベガスで開催されたビルボード・ミュージック・アワードにジョナス・ブラザーズとして参加。彼が兄弟とともにそこでパフォーマンスを行ったのち、ジョーとソフィーは現地のチャペルに赴いた。二人は同日の朝には結婚許可書であるマリッジライセンスをすでに取得していたと言われている。ソフィーは白いウェディングドレスでヴェールをかぶり、ブーケを片手にジョナス兄弟とともにチャペルに入場。DJディプロがInstagramでこの会場入りを発信、「早くこの結婚式に行かないと」「真実の愛」とキャプションを付け、式の模様も配信した。

Diplo really streamed while Joe and Sophie were getting married I- pic.twitter.com/jsW9LVGAD6