『ゴッドファーザー PART II』(1974)、『スター・ウォーズ/帝国の逆襲』(1980)、『エイリアン2』(1986)、『ターミネーター2』(1991)……。

映画史にはあまたの傑作「パート2」作品が存在するが、2000年代を代表する「パート2」といえば『ダークナイト』をおいてないだろう。本作は単なる『バットマン ビギンズ』の続編というだけではなく、今やアメコミ映画史上に燦然と輝く金字塔的な作品として認知されている。

興行的にも目覚ましい成績を打ち立て、わずか5日間で2億ドル、10日で3億ドルを売り上げ、世界興行収入は最終的に10億ドルを突破。『タイタニック』、『ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還』、『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』に次ぐ歴代4位を記録した(公開当時)。

という訳で今回は、『ダークナイト』についてネタバレ解説していこう。

ゴッサム・シティで頻発する凶悪事件に立ち向かうため、バットマン(クリスチャン・ベイル)はゴードン警部補(ゲイリー・オールドマン)と手を組み、街は沈静化に向かっていた。そんな中、ジョーカー(ヒース・レジャー)と名乗る謎の犯罪者が現れ、ゴッサム・シティは再び悪が跋扈(ばっこ)する犯罪都市と化してしまう。

新しく地方検事として就任したハービー・デント(アーロン・エッカート)は、事態を収束すべく犯罪の一掃を推し進めていくが、ジョーカーはデントの恋人であり、バットマンの最大の理解者であるレイチェル(マギー・ギレンホール)に狙いを定めていく……。

※以下、映画『ダークナイト』のネタバレを含みます

シリーズ第1作『バットマン・ビギンズ』は、バットマンことブルース・ウェインが自身のトラウマである“コウモリ”をかたどったスーツに身を包み、毎夜悪と戦い続けることを決意するまでを描く「ヒーロー誕生譚」だった。

その続編となる『ダークナイト』は、「バットマンは本当にヒーローたりえる存在なのか?」「彼の掲げる正義は本当に正当性を勝ち得ているのか?」を問いかける、とてつもなくヘビーな物語になっている。

そもそもバットマンは、DCコミックスを代表するアメコミ・ヒーローでありながら、スーパーマンやワンダーウーマンのようなスーパー・パワーを持っていない。明晰な知性、強靭な肉体、そしてそれを支える莫大な富によって、悪と戦い続ける生身の人間だ。

ゴッサム・シティに跋扈する犯罪者を一掃するビジランテ(自警団)として、独断で武力を行使する彼の姿は、国際的な非難を浴びながらも、集団的自衛権を発動してイラク戦争(2003年)を始めたアメリカ国家そのものに重なる。

そう、バットマンは“世界の警察”を自認する超大国アメリカそのものであり、現代アメリカが抱える闇と矛盾をそのまま体現したキャラクターとして描かれるのだ。

アメリカが独善的な正義を振りかざすのと同じく、本作におけるバットマンもまた自分勝手な正義を盲信する。例えばバットマンはジョーカーの居場所を探し当てるために、ゴッサム・シティのあらゆる通信を傍受するというシステムを作り上げてしまう。

それは、元CIA局員エドワード・スノーデンの暴露によって明らかになった、アメリカ合衆国による「全世界レベルの通信傍受」と完全に重なる行為。「巨悪を倒すためには小さな悪は許される」という、欺瞞に満ちたバットマンの正義感が露悪的に炙り出される。

『ダークナイト』が公開された2008年は、ジョージ・W・ブッシュが政権を握っていた時代だった。「9.11 同時多発テロ」によって傷ついたアメリカをブッシュは強力な軍事力によって再建しようと試み、国民の多くがそれに同調した。

しかし正義の名の下に始まったはずのイラク戦争で、イラク攻撃の理由だった「大量破壊兵器」は発見されず、アメリカが唱える「自由と民主主義」に対して疑念が向けられる。

2008年の世論調査で、ブッシュの不支持率は戦後最悪となる76%を記録。アメリカ国民が自分たちの国の正義を信じられなくなった時代に、鬼子のような映画『ダークナイト』は産み落とされた。しかも、イギリス人のクリストファー・ノーランによって。

異邦人監督による、あまりに皮肉めいたアメリカ考察。だが彼自身は、それが意図的ではなかったことを明言している。

Q. Alfred, Bruce Wayne’s butler, uses the word “terrorist” to describe The Joker at one point, how conscious are you that a film like this needs some contemporary resonance?

記者:ブルース・ウェインの執事であるアルフレッドは、「テロリスト」という言葉を使ってジョーカーを説明しています。このような映画に、現代の反映の必要性についてどのくらい意識的ですか?

A.Well, really my co-writers David Goyer and my brother, Jonah, and myself, try and be pretty rigidly not aware and not conscious of real world parallels in things we’re doing.

C.ノーラン:そうですね、私の共同作家であるデヴィッド・ゴイヤーと弟のジョナサン、そして私自身は、現実世界のことには気付いていないし、意識しないようにしています。

(「indieLONDON」のインタビュー記事より)