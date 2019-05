『ゲーム・オブ・スローンズ』、シリーズ最長編が最終章の視聴率記録を更新！

シリーズファイナルとなる第八章が日本でも放送中の大ヒット大河ファンタジー『ゲーム・オブ・スローンズ』。米HBOで4月14日(日)に放送された第八章の第1話「Winterfell」が歴代視聴率の記録を更新したことはお伝えした通りだが、同月28日(日)に放送された第3話「The Long Night」がさらにその記録を塗り替えたことが分かった。米Varietyが報じている。

同エピソードの本国アメリカでの生放送時の視聴者数は1202万人で、最終章第1話の1180万人、第2話の1029万人を上回った。これにHBO Nowでのオンデマンド視聴者数を加算すると、この第3話の視聴者数はトータルで1780万人と、HBOにとっても最高記録に。さらに第1話のオンデマンドを含んだ視聴者数は、当初1740万人だったが、放送から3週間経った今では3800万人超という驚異的な数字だとHBOは発表している。

なお、今回の第3話「The Long Night」の尺は1時間22分でシリーズ最長となるが、TVドラマ史上最も多くツイートされた作品にもなった。2019年になってから現在までの間に行われた同作に関するツイート数はなんと5200万に及ぶという。第3話の放送日には、ポドリック・ペイン役のダニエル・ポートマンや、ヤーラ・グレイジョイ役のジェマ・ウィーランが、Instagramで血塗られた顔や汚れた顔のプライベートショットを掲載。ダニエルは「Winterfellの戦いは今夜9時から放送だ。今までに見たこともないようなエピソードになるよ」とコメント。そして2017年後半に母親となったジェマは、新生児を胸に抱きながらも顔だけは『ゲーム・オブ・スローンズ』仕様で、「今日の放送、楽しんでね。ヤーラにはビッグニュースがあるの」と綴っている。出演者たちもソーシャルメディアで同作を盛り上げる役割を担っているようだ。

そんな同作は、シーズンを追うごとに視聴者数がうなぎ上りで、作品の評判を聞いて視聴をしている人が非常に多いという稀有な作品。まだまだ記録を更新しそうな予感のする『ゲーム・オブ・スローンズ』の最終話は、米HBOで5月19日(日)に放送予定。第八章はBS10 スターチャンネルにて毎週月曜日に世界同時放送中。(海外ドラマNAVI)

