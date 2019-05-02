3¼ï¤Î¥½¡¼¥¹¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡ª¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ªÎä¤á¤Æ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¿ÉÎÁ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î³Þ¸¶ÃÎ»Ò¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¡£¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Î¥½¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë³Ú¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Çºî¤ì¤ë¥«¥ê¥«¥ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¥«¥ê¥«¥ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È

º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ò°á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥ê¥«¥ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¡£¤Þ¤¿Æù¤ò¥ß¥ó¥Á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ®·Á¤Î¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
·Ü¤à¤ÍÆù¤Çºî¤ë¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢²È·×¤ËÍ¥¤·¤¤¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£

¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢°ì¹©É×¤¹¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥Ë¡¼¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤È¡¢¥Á¥ê¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤Î3¼ïÎà¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤¯¤Á¥µ¥¤¥º¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¤â¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¹¡£

¥«¥ê¥«¥ê¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¤Îºî¤êÊý

ºàÎÁ ¡Ê12¡Á3¸Ä¡Ë

¡¦·Ü¤à¤ÍÆù¡ÊÈé¤Ê¤·¡Ë¡¡1Ëç
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸
¡¦¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¤Ç´Å¤ß¤Ê¤É¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¡¡70g¤¯¤é¤¤
A¡ËÍñ¡¡1¡¿2¸Ä
A¡Ë¾®ÇþÊ´¡¡Âç¤µ¤¸1
A¡Ë¿å¡¡Âç¤µ¤¸2
B¡Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¡Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
B¡Ë¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡Âç¤µ¤¸1
C¡Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸2
C¡Ë¥Á¥ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡Å¬ÎÌ
C¡Ë¥¿¥Ð¥¹¥³¡¡Å¬ÎÌ
D¡Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡20g
D¡Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¡Âç¤µ¤¸1
D¡Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1
D¡Ë±ö¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥Ï¡¼¥Ö¥½¥ë¥È¡Ë

ºî¤êÊý

­¡¡¡¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤Æ¤ª¤­¤Þ¤¹¡£ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÌÍËÀ¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¿¤¤¤Æ¤Ä¤Ö¤¹¤È»¶¤é¤«¤é¤ººÙ¤«¤¯ºÕ¤±¤Þ¤¹¡£

­¢¡¡·Ü¤à¤ÍÆù¤Ï¡¢¤Ò¤È¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£Á¡°Ý¤òÃÇ¤Ä¤è¤¦¤ËÀÚ¤ë¤È½À¤é¤«¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÐÍè¤ì¤ÐÁ¡°Ý¤Î¸þ¤­¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀÚ¤êÊ¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£

·Ü¤à¤ÍÆù¤ÎÁ¡°Ý¤Î¸þ¤­¤Ïº¸±¦¤Ç°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¿¿¤óÃæ¤ÇÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¤ï¤±¡¢¤½¤ì¤«¤éÁ¡°Ý¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËÁ¡°Ý¤Ë¿âÄ¾¤Ë¤Ò¤ÈÀÚ¤ì¤º¤Ä¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£

­£¡¡·Ü¤à¤ÍÆù¤Ë±ö¤È¸ÕÜ¥¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¿¶¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÙæ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÊý¤Ç¤â½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤òÙæ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤µ¤é¤Ë½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£

­¤¡¡¤Á¤¤¤µ¤Ê¥Ê¥²¥Ã¥È¤Ë°á¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¡¢¾®ÇþÊ´¤ÈÍñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼±Õ¤òºî¤Ã¤Æ¤Ò¤È¼ê´Ö¾Ê¤­¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼±Õ¤Ï¡¢A¤ÎºàÎÁ¡ÊÍñ¡¦¾®ÇþÊ´¡¦¿å¡Ë¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£

·Ü¤à¤ÍÆù¤ò¥Ð¥Ã¥¿¡¼±Õ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Î°á¤ò¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£

­¥¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò»È¤¤¡¢¾¯¤Ê¤¤Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë1cmÄøÅÙÍÈ¤²Ìý¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢170ÅÙ¤¯¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ¤ÇÍÈ¤²¡¢Î¢ÊÖ¤·¤ÆÎ¾ÌÌ¤¬¤­¤Ä¤Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤Þ¤¹¡£

­¦¡¡¥Ê¥²¥Ã¥È¤ËÅº¤¨¤ë¥½¡¼¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ú¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¥½¡¼¥¹
B¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤Þ¤¹¡Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤«¤é¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿É¤¯¤Ê¤¤À¾ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Ì£¸«¤ò¤·¤ÆÎÌ¤ò²Ã¸º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£

¡ú¥Á¥ê¥±¥Á¥ã¥Ã¥×
C¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¤Þ¤¹¡Ê¥Á¥ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¤È¥¿¥Ð¥¹¥³¤Ï¡¢¾¯¤·¤Å¤ÄÌ£¸«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹¥¤ß¤Î²Ã¸º¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£

¡ú¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹
¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò10ÉÃ¤Û¤É¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¡¢D¤Î»Ä¤ê¤ÎºàÎÁ¤È¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£

¥Ê¥²¥Ã¥È¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤Ë¥«¥ì¡¼Ê´¤òº®¤¼¤¿¥«¥ì¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ä¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ËÌÀÂÀ»Ò¤ò²Ã¤¨¤¿ÌÀÂÀ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ê¤É¤â¼ê·Ú¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£

ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ï¡¢°á¤¬¥«¥ê¥«¥ê¡¢¥Á¥­¥ó¤¬¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤È¡¢¤Ä¤¤¼ê¤¬¿­¤Ó¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£¥³¡¼¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îä¤á¤Æ¤â¥«¥ê¥«¥ê¤¬Ä¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£

ÀáÌó¿©ºà¡¢·Ü¤à¤ÍÆù¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥­¥ó¥Ê¥²¥Ã¥È¡£¥½¡¼¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÊÛÅö¤Ë¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©