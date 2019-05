『グッド・ワイフ』スピンオフ『The Good Fight』シーズン4へ更新！

7シーズン続いた大人気法廷ドラマ『グッド・ワイフ』の後日譚を描くスピンオフ作品『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』。現在、米CBSのストリーミングサービスCBS All Accessにてシーズン3が配信中だが、シーズン4へ更新されることが明らかになった。米TV Lineなど複数メディアが報じている。

同作は、本家にもシーズン1から登場していた弁護士ダイアン・ロックハート(クリスティーン・バランスキー『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』)と、シーズン7でレギュラーだった弁護士ルッカ・クイン(クシュ・ジャンボ『ヴェラ 〜信念の女警部〜』)をはじめ、ダイアンの名付け子で新人弁護士マイア(ローズ・レスリー『ゲーム・オブ・スローンズ』)を中心に展開する法廷ドラマ。

この更新を受けて、CBS All Access副社長のジュリー・マクナマラは、「『The Good Fight』は現在シーズン3の途中ですが、すでにCBS All Accessの代表作という地位についている作品です。しっかりとしたビジョンを持つショーランナーのロバート&ミッシェル・キングと素晴らしいキャストが、深い洞察力とユーモア、そして勇気を持って現代の風潮を描いてくれています。非常にインパクトのあるキャラクターたちが今後どうなるのか、楽しみです」とコメントを発表した。

CBSはシーズン4に出演するキャストたちの名前を現時点では発表していない。また、『グッド・ワイフ』の主人公アリシア・フロリックを演じたジュリアナ・マルグリーズが、現在配信中のシーズン3へのゲスト出演をギャラの問題で断っていたことが判明したばかり。シーズン4でもこの問題が解決しない限り、アリシアの姿を見ることはなさそうだ。

『The Good Fight/ザ・グッド・ファイト』シーズン3は、米CBS All Accessにて配信中。日本では、シーズン1&2がAmazon Prime Videoで配信中。視聴記録やレビューは、海外ドラマNAVI作品データベースにて。(海外ドラマNAVI)

