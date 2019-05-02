¶äºÂ¤ÇÏ¢Æü¹ÔÎó¤Î¿Íµ¤Å¹¡ª»É·ãÅª¤ÊËãÇÌÌÍ¤Ë¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¥·¥Ó¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª
¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ëíþ¤ë¡¢¿É¤µ¤Èáã¤ì¤È¹á¤ê¡£¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ëÅÙ¡¢¹¹¤Ë¿©Íß¤¬¤½¤½¤é¤ì¤ëº£Î®¹Ô¤ê¤Î¡È¥«¥é¥·¥Ó¡ÉÌÍ¡£Ãæ¤Ç¤âÄ¶¿Íµ¤¤Î¤¢¤ÎÅ¹¤ËÀøÆþ¡ª
°ìÅÙ¿©¤Ù¤¿¤éÉÂ¤ß¤Ä¤¤ÊÌÍ¤Î»Ý¤µ¤ò¡¢¥°¥ë¥áÄÌ¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¾®µÜ»³ÍºÈô¤µ¤ó¤È²òÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¤éºÇ¸å¡ª¤Ê»É·ãÅª¤¹¤®¤ë°ìÇÕ¤Ëº£¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¥·¥Ó¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª
¡ØSHIBIRE-NOODLES Ï¹¿¤²°¡Ù¤ÎËãÇÌÌÍ
¡Ö¤¤¤Ä¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤Ç¡¢Äü¤á¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÌÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
¤½¤¦ÍºÈô¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ö¡¼¥à¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ëËãÇÌÌÍ¡£¥¬¥¹ÅôÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ë¡ØÏ¹¿¤²°¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌÍ½è¤À¡£
Ê¹¤±¤Ðà¶äºÂ¤ÇÏ¹¿¤¤ÎÅô²Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤〞¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢ËÜ³ÊÃæ²Ú¤ÎÎÁÍý¿Í¤ò·Ð¤¿Å¹¼ç¤¬¡¢ËãÇÌÌÍ¤ò¸¦µæ¤·¿Ô¤¯¤·¡¢³«¶È¤·¤¿Å¹¤À¡£
ÁÆ¤á¤ÎÆÚÈÔÆùËãÇÌÆ¦Éå¤È¡¢ºÇÂç¸ÂÍí¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦»°²Ï²°À½ÌÍ¤ËÆÃÃí¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿ÃæÂÀ¤ÎÌÍ¡£ÌÍ¤ÎÂÀ¤µ¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¯¤¬¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ò·×»»¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÃ»¤á¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤¿ÌÍ¤Ï½¨°ï¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
ËãÇÌÌÍ ¡ï1,000
¡ÖËãÇÌÌÍ¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤Î¾å¤Ë¤À¤é¤ê¤ÈËãÇÌÆ¦Éå¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ò¿©¤Ù¤Æ³µÇ°¤¬°ìÊÑ¡ª½Á¤ÈÌÍ¡¢¤½¤·¤ÆËãÇÌ¤Î¶ÑÀ°¤Î¤È¤ì¤¿Ä´ÏÂ¤¬½¨°ï¤Ç¤¹¡£
Ëãíå¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¿É¤µ¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²ÖÜ¥¤Îáã¤ì¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÎÌ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍí¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÌÍ¤Ê¤É¡¢åÌÌ©¤Ë·×»»¤µ¤ì¤¿°ìÂÎ´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£¡×
Æü¸÷¤Î¸¨Æ¦Éå¤ÈÁÆ¤á¤ÎÈÔÆù¡¢¿É¤ß¤Î¤¢¤ëÄ´Ì£¥¹¡¼¥×¤ò¹â²ÐÎÏ¤Ç°ìµ¤¤ËßÖ¤á¤ëËãÇÌÆ¦Éå¡£6»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤ÀÆÚ¤ÎÇØ¥¬¥é¤È´Ý·Ü¤Î¥¹¡¼¥×¤Ï¤´¤¯¾¯ÎÌ¤Ç¡¢ÌÍ¤ò¤Û¤°¤¹ÄøÅÙ¡£ºÇ¸å¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê²ÖÜ¥¤¬ÀäÌ¯¤ÊÄ´ÏÂ¤òÀ¸¤à¡£
±ü¿¼¤¤Ì£¤Ï¤³¤À¤ï¤êÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤¢¤ê¡£áã¤ì¤ëËãíå¤ÎÁÇ¤È¤Ê¤ë°ìÌ£Åâ¿É»Ò¤È»ÍÀî´Á¸»»³Ü¥¡¢ÈÔ¤¤¿¤Æ¤Î²ÖÜ¥¤ò»È¤¦¤«¤é¹á¤ê¤¬°ã¤¦¡ª
ÆéÈ©¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¼êÁá¤¯¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬Èë·í
Âî¾å¤ÎÅâ¿É»Ò¡¢¤Ö¤É¤¦»³Ü¥¥ª¥¤¥ë¡¢¥Ö¥ì¥ó¥É¿Ý¤Ï¡¢É÷Ì£¤ò¤è¤ê°ìÁØË¤«¤Ë¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë
¤µ¤é¤Ë¡¢Âî¾åÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÂ¤·»»¤Þ¤ÇÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£
±·¤Ê¤É¤Ë³Ý¤±¤ëÏÂ»³Ü¥¤«¤éºî¤Ã¤¿¤Ö¤É¤¦»³Ü¥¥ª¥¤¥ë¤ÏÁÖ²÷¤Êáã¤ì¤òÀ¸¤ß¡¢¸å¤Ë°ú¤«¤Ê¤¤»É·ã¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£
»Ä¤Ã¤¿ËãÇÌ¤òÇòÊÆ¤Ë¤Î¤»¤ÆÁß¤¹þ¤á¤Ð¡¢¤â¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿Ê²½·Ï¤ÎËãÇÌÌÍ¡£¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëà»Ý¿É〞¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£
º£¸å¡¢É½»²Æ»¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¹µ¤¨¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹ÔÎó¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Ç¥µ¥¯¥Ã¤È¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¶äºÂ¤Î¤³¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤Ë¡¢áã¤ì¤òµá¤á¤Æ¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¡ªËãÇÌÌÍ¤Ï¸Ä¿ô¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï¤´Ãí°Õ¤ò