■コストコの人気ケーキをチェック

オリジナルチーズケーキ

ティラミス

抹茶&クランベリーロールケーキ

ベリーベリーケーキ

マフィン

トリプルチーズタルト

ハーフシートケーキ

■コストコケーキは冷凍保存することが可能!

・冷凍保存のポイント

・ハーフシートケーキの購入方法

■コストコのケーキを使ったアレンジレシピを紹介

■大容量でアレンジ多彩なコストコケーキを堪能しよう

コストコのケーキにはどんなものがあるのかご存知ですか?ここではコストコの人気ケーキをご紹介します。『The Cheescake Factory(ザ チーズケーキファクトリー)』の「オリジナルチーズケーキ」です。ザ チーズケーキファクトリーは全世界に200店舗展開している有名チェーン店。とても人気があるお店なので、そんなザ チーズケーキファクトリーのケーキをコストコで購入できるのはうれしいですね。出典:「Be happy! Powered by Ameba」コストコのケーキの中でも高い人気を誇るのがこのティラミスです。コストコのケーキの中でも定番中の定番で、大人食いしたいと思う人も多いのではないでしょうか?量もたっぷりで、クセもなく、スポンジとクリームが絶妙のバランスでとてもおいしいと大好評のケーキです。値段は1,280円、カロリーは約4,400kcalです。出典:「☆カナ☆のコストコ岐阜羽島♪ Powered by Ameba」クランベリーが練り込まれた抹茶クリームのロールケーキです。クランベリーの主張は強すぎず、口の中でアクセントになります。抹茶クリームは少し苦味があり、ケーキ生地も甘さ抑えめなので、コストコのスイーツの中でも食べやすいと評判です。値段は1,180円、カロリーは約2,400 kcalです。出典:「☆カナ☆のコストコ岐阜羽島♪ Powered by Ameba」いちごやブルーベリーなどのたくさんのベリーがトッピングされたケーキです。ケーキの上には生クリーム、スポンジとスポンジの間にはストロベリークリームとヨーグルトのような白いクリームが挟まれています。スポンジはしっとりしており、口に入れるとふわっととろけそうなほどです。値段は1,998円、カロリーは約3,060kcalです。2018年現在、コストコには5種類のマフィンが売られており、その5種類の中から2種類を選んで購入するようになっています。値段は1パック6個入っているものを2種類、計12個で798円。12個入りなので1個あたり66.5円ととてもリーズナブルです。ついついまとめ買いしたくなってしまう人も多いのではないでしょうか?値段は798円、カロリーは約665 kcalです。出典:「ふんわり日誌 Powered by Ameba」コストコのチーズケーキはさまざまな種類がありますが、「トリプルチーズタルト」はその中でも定番になっているケーキのひとつです。名前の通り、2種類のクリームチーズにマスカルポーネを合わせたトリプル仕様となっています。タルト生地はサクサクしていて、バランスよく配合された3種類のチーズ部分と合わさり、しっとり甘さ控えめの仕上がりです。値段は1,280円、カロリーは約4,547kcalです。出典:「☆カナ☆のコストコ岐阜羽島♪ Powered by Ameba」コストコらしい商品のひとつとしてはずせないのが「ハーフシートケーキ」です。ハーフシートケーキとは、アメリカンサイズのとっても大きな生ケーキのこと。新聞紙を半分にしたくらいの大きさで、なんと約48人前のボリューム!コストコ通の人によると、新聞紙の半分のサイズということから「ハーフシートケーキ」という名前になったのだとか。大勢の人が集まるパーティーなどにぴったりのケーキです。値段は2,380円、カロリーは約15,360kcalです。コストコのケーキは大容量なため、1度には食べきれないことも。そんなときは1ピースずつにカットして、小分けにしてタッパーなどの容器に入れて冷凍保存しておけば、賞味期限を気にして急いで食べる…なんてこともなくなります。解凍するときは冷蔵庫でゆっくり解凍するのがおすすめ。常温で解凍することもできますが、夏などに気温の高い場所に置いておくと溶けたり形が崩れたりしてしまうため、注意が必要です。出典:「☆カナ☆のコストコ岐阜羽島♪ Powered by Ameba」ハーフシートケーキの購入方法は店頭に並んでいるものを購入する方法と事前に予約して取りに行く方法の2通りありますが、おすすめは自分の好みに合わせてオーダーできる予約注文です。ハーフシートケーキが売られている場所の近くにデコレーションの見本を掲示している場所があります。そこにハーフシートケーキの注文書と投函BOXが置いてあるので、注文書に必要事項を書き、その用紙を投函すれば注文完了。あとは期日にコストコへ行き、ケーキを受け取るだけです。予約注文では、自分の好みの味を選ぶことができる他、オリジナルのメッセージを入れることも可能です。お祝いしたい人の名前を入れたり、誕生日のメッセージや日付を入れたりと、チョコレートペンで描かれた絵やメッセージを入れることで、特別感のあるケーキを楽しむことができますよ。コストコのケーキはそのままでも満足感たっぷりですが、ひと手間加えてアレンジするのもおすすめです。コストコのケーキはそのままでもボリュームがありますが、生クリームやフルーツソース、カットしたフルーツを添えればさらにおしゃれなデザートになります。おもてなしにもぴったりです。また、ティラミスは凍らせた状態で食べてもおいしいと評判。さらにコストコで人気のディナーロールやクロワッサンなどの間に凍らせたティラミスを挟み「ティラミスサンド」にするのもおすすめです。チーズタルトは表面に砂糖をまんべんなくふりかけ、バーナーであぶってキャラメリゼさせればブリュレ風に大変身!ぜひいろいろなアレンジを楽しんでみてくださいね。おすすめのコストコのケーキや保存方法、アレンジ方法をご紹介しました。大容量でコスパ抜群のコストコのケーキはクリスマスなどのパーティーにもぴったり。ぜひお好みのケーキを楽しんでみてくださいね!引用文献「Be happy! Powered by Ameba」「☆カナ☆のコストコ岐阜羽島♪ Powered by Ameba」「ふんわり日誌 Powered by Ameba」