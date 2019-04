【まとめ】打ち切りになった『Marvel デアデビル』、キャストの今後の出演作は？

Netflixオリジナルシリーズ『Marvel デアデビル』、『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』、『Marvel ルーク・ケイジ』、『Marvel アイアン・フィスト』、『Marvel パニッシャー』が全て終了することが決定したことは当サイトでもお伝えした通り。そうなると気になるのは、出演者たちの今後の活動。ファンに「替えはいない!」と言わせるほど愛されたキャストたちの新たな出演作を全5回にわたってご紹介しよう。第一弾は『Marvel デアデビル』。

Netflixは打ち切りの理由を明確にはしていないが、今年、ディズニーが独自の動画配信サービス「Disney+」をローンチすることが関係しているとみられる。残念ながら、新サービスでこれらの続編が製作される可能性は低く、完全な幕引きとなるだろう。

また、英Digital Spyの調査によれば、80パーセントの回答者が"チャーリー・コックス(『デアデビル』主演)で続編を製作するか、ここで終わらせる"と答えたという。つまり、ファンは新たなマット・マードックを望んでいないということだ。

主人公マット・マードック/デアデビルを好演しファンを魅了したチャーリー・コックスは現在、ロンドンのウェスト・エンドで上演されているハロルド・ピンター作の舞台『背信(Betrayal)』に出演中。『マイティ・ソー』のロキ役で知られるトム・ヒドルストンや、英コメディシリーズ『フレッシュ・ミート』に主演したゾウイ・アシュトンらと共演している。

また、新作スリラー映画『Stripped(原題)』への出演も決定。本作では、既婚者にも関わらず高級娼婦に夢中になってしまい詐欺や殺人のダークサイドに堕ちる男の役を演じる。

カレン・ペイジ役のデボラ・アン・ウォールは、ロールプレイングゲーム「ダンジョンズ&ドラゴンズ」にインスパイアされたWeb番組『Relics And Rarities(原題)』にホストとして出演。第3話にはチャーリーがゲスト出演し、早々に再会を果たしていた。

ウィルソン・フィスク/キングピン役のヴィンセント・ドノフリオは、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のクリス・プラットを主演に迎えた西部劇映画『The Kid(原題)』で監督を務め、自身も出演。また、米Epixの60年代を舞台にした犯罪ドラマ『The Godfather of Harlem(原題)』や、『Glee/グリー』を生んだ人気クリエイターのライアン・マーフィーが手がけるNetflixの新シリーズ『Ratched(原題)』への出演も決定している。

エレクトラ・ナチオス役のエロディ・ユンは、アクションスリラー映画『The Blue Mauritius(原題)』に出演。この映画では、『アベジャーズ』シリーズでサム・ウィルソン/ファルコンを演じていたアンソニー・マッキー、『ゲーム・オブ・スローンズ』のブラン・スターク役で知られるアイザック・ヘンプステッド・ライトと共演している。

デックス/ブルズアイ役のウィルソン・ベセルは、米CBSのリーガルドラマ『Courthouse(原題)』にレギュラー出演することが決定しており、本シリーズでは『THE FLASH/フラッシュ』で、シーズン3に登場した賞金稼ぎのジプシー役を演じたジェシカ・カマチョと共演する。

スティック役のスコット・グレンは、スリラー小説の巨匠ティーヴン・キングの作品の世界観をベースにした米Huluの『キャッスルロック』にゲスト出演している。

Elden Henson, perhaps best known for his role as "Bash Brother" Fulton Reed in the Mighty Ducks movies, is from Rockville. pic.twitter.com/OXUAIk6GPo