Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¡¢¤ï¤º¤«2»î¹ç¤Î»Ø´ø¤Ç¼Ç¤
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í¡ÊFabio Cannavaro¡Ë´ÆÆÄ¤¬28Æü¡¢¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆWÇÕ¡ÊWorld Cup¡Ë¤òÀ©¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡¢¤ï¤º¤«2»î¹ç¤Î»Ø´ø¤Ç¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Ë¦¤Î¥Þ¥ë¥Á¥§¥í¡¦¥ê¥Ã¥Ô¡ÊMarcello Lippi¡ËÁ°´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤«¤é¤ï¤º¤«3¤«·î¤ÇÅÅ·âÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡45ºÐ¤Î¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ï¼Ç¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÄí¤È¡¢¸½ºß»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê1Éô¡Ë¤Î¹½£¹±Âç¡ÊGuangzhou Evergrande¡Ë¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ï3·îÃæ½Ü¤Ë¥ê¥Ã¥ÔÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¡¢¿ÆÁ±Âç²ñ¤ÎÃæ¹ñÇÕ¡Ê2019 China Cup¡Ë¤¬Ä¹´üÅª¤Ê»Ø´ø´±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉñÂæ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¿¥¤¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤âÆ±¤¸¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿äÂ¬¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ËÍî¤Á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢71ºÐ¤Î¥ê¥Ã¥ÔÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿1·î¤ÎÂè17²ó¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê2019 AFC Asian Cup¡Ë½à¡¹·è¾¡¸å¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤ÎÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¡¡¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Ë¦¤Î¥Þ¥ë¥Á¥§¥í¡¦¥ê¥Ã¥Ô¡ÊMarcello Lippi¡ËÁ°´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤«¤é¤ï¤º¤«3¤«·î¤ÇÅÅ·âÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡45ºÐ¤Î¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ï¼Ç¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÈÄí¤È¡¢¸½ºß»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê1Éô¡Ë¤Î¹½£¹±Âç¡ÊGuangzhou Evergrande¡Ë¤Ç¤Î»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ï3·îÃæ½Ü¤Ë¥ê¥Ã¥ÔÁ°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¡¢¿ÆÁ±Âç²ñ¤ÎÃæ¹ñÇÕ¡Ê2019 China Cup¡Ë¤¬Ä¹´üÅª¤Ê»Ø´ø´±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉñÂæ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥¿¥¤¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÀï¤âÆ±¤¸¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿äÂ¬¤¬»ö¼Â¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ËÍî¤Á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢71ºÐ¤Î¥ê¥Ã¥ÔÁ°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿1·î¤ÎÂè17²ó¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê2019 AFC Asian Cup¡Ë½à¡¹·è¾¡¸å¤Ë¼Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¥«¥ó¥Ê¥ô¥¡¡¼¥í´ÆÆÄ¤ÎÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News