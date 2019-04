【今週スタートの海外ドラマ】『殺人を無罪にする方法』『ブラックリスト』の最新シーズンがついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおススメする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はファイナルシーズンを迎える『THE PATH/ザ・パス』、映画スターが夢の共演を果たす『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』、人気英国ミステリーの第3弾『埋もれる殺意〜18年後の慟哭〜』などの放送・配信がスタートとなる。お見逃しなく!

【関連記事】イギリス万歳!「英国男優を愛でる会」で素晴らしき偏愛を味わう

4月29日(月・祝)から5月5日(日)スタートのおススメドラマは以下の通り。

■4月30日(火)

・22:00〜『ブラックリスト』シーズン6(スーパー!ドラマTV)

2013年秋より米NBCにて放送をスタートして以来、同局の看板番組として人気を博している大人気ドラマの最新シーズン。第1話と第2話にはフランスの名優クリストファー・ランバート(『ハイランダー』シリーズ、『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』)が出演。毎シーズン登場する豪華ゲストも見どころの一つだ。

■5月2日(木)

・『THE PATH/ザ・パス』シーズン3(Hulu)

『ブレイキング・バッド』のアーロン・ポールと『ハンニバル』のヒュー・ダンシー共演する本作も今回がファイナルシーズン。エディの起こしたある奇跡がきっかけとなりマイヤリズムが世界中で爆発的な広がりを見せたため、エディは新しい「光の守護者」に。彼は、カルト指導者にならずに組織を育てられるかという難問に直面する――。

■5月3日(金)

・13:00〜『埋もれる殺意〜18年後の慟哭〜』(WOWOWプライム)

英ITVにて2015年から放送されている人気シリーズ第3弾が日本初放送! 緻密なストーリーで話題となった過去2作(『〜39年目の真実〜』『〜26年の沈黙〜』)はそれぞれ20年以上前の未解決事件を当時を知る関係者たちに話を聞くことで捜査していく、英国版『コールドケース』と言うべき作品だった。今回も主人公の刑事たちは、高速道路で白骨遺体が発見されたことから、18年前に起きた事件を調べていく。

・『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』(Netflix)

深い傷を負った未亡人とショッキングな秘密を抱えた自由人の間の強い友情を描くNetflixオリジナルシリーズ。『NYボンビー・ガール』のリズ・フェルドマンが脚本、『俺たち』シリーズのウィル・フェレルとアダム・マッケイが製作総指揮を務め、出演者はクリスティナ・アップルゲイト(『サマンサ Who?』)、リンダ・カーデリーニ(『ブラッドライン』)、ジェームズ・マースデン(『ウエストワールド』)ら。

■5月4日(土)

・23:00〜『殺人を無罪にする方法』シーズン4(Dlife)

証拠隠滅や偽造に脅迫、どんな汚い手を使ってでも依頼人を無罪放免に導くその冷淡非道な敏腕弁護士アナリーズというキャラクターを生み出し、世界中のドラマファンを魅了した本作の最新シーズンが無料放送。家と事務所、そして大学教授の仕事を失ったアナリーズは、残った4人の学生たちとボニーを解雇。カウンセラーのセラピーを受けながら弁護士の仕事に復帰する。一方、ウェスの子を妊娠しているローレルは、彼を殺害した父親への復讐を企てるが事態は思わぬ方向へ...。やがてウェスの死に関する衝撃の事実が明らかに――。

海外ドラマデータベースで視聴記録を取って、今までに費やした"視聴時間"を数字で見てみよう!あなたは何日何時間を海ドラに費やしてる?! (海外ドラマNAVI)



Photo:『ブラックリスト』シーズン6

(C) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.

『殺人を無罪にする方法』シーズン4

(C)ABC Studios

『THE PATH/ザ・パス』シーズン3

(C)2018 Universal Television, LLC. All Rights Reserved.