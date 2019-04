『ゲーム・オブ・スローンズ』エンディングのヒントはSpotifyプレイリストに隠されている！

米HBOの大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』の第八章の放送がついにスタートした。この壮大な物語がどのような結末を迎えるのか、多くの視聴者が気になっていたはずだが、製作サイドはあらゆる手段を講じてネタバレの防止に尽力。一切の情報が漏れることはなかった。しかし、私たちはある意外なところからエンディングのヒントを得ることができるかもしれないという。アイルランドのherが伝えた。

最大の秘密が隠されているのは、音楽ストリーミングサービスのSpotify。クリエイターのデヴィッド・ベニオフとD・B・ワイスは、Spotifyに「Game of Thrones: The End is Coming」というタイトルのプレイリストを作成しており、この中には彼らのお気に入りの曲の数々が収められている。

彼らは音楽メディアFor the Recordに対し、「結末の答えは、プレイリストの中に100パーセント隠れている。誰も信じないけど、本当のことだ」とコメントしている。

このプレイリストに入っている曲の一部は以下のとおり。

Love Is Blindness/U2

This Sentence Will Ruin/Save Your Life /ボーン・ラフィアンズ

Listen to the Lion/ヴァン・モリソン

Power/カニエ・ウェスト

Her Black Wings/Danzig

Sleep Now in the Fire/レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン

Girl from the North Country/ボブディラン,ジョニー・キャッシュ

Mama Kin/ガンズ・アンド・ローゼズ

クリエイターたちは、50曲のプレイリストはファンに手がかりを求めてもらうためではなく、あくまで新しいシーズンをリードするためだとし、「僕らは、"ドラマから感じるもの"を感じることがきる曲を探していた。そこには様々な曲がある。レイジ(・アゲインスト・ザ・マシーン)からジョニー・キャッシュまで。でも、どちらも深い固有の力を持っているんだ」と話した。

音楽からエンディングを予想することはできるのか? 気になる最終話は米国時間5月19日(日)に放送予定。『ゲーム・オブ・スローンズ』第八章は、BS10 スターチャンネルにて毎週月曜日に日米同時放送中。(海外ドラマNAVI)



Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』

(C)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.