『SUPERGIRL』ジェレミー・ジョーダン、パパになる

米CWのDCドラマシリーズ『SUPERGIRL/スーパーガール』で、スーパーガールことカーラの良き友人ウィン役やミュージカルドラマ『SMASH』のジミー・コリンズ役で知られるジェレミー・ジョーダンが、パパになったことが明らかになった。米Peopleなどが報じている。

4月21日(日)現地アメリカではイースターだったこの日。妻で女優のアシュリー・スペンサーとの間に、第一子である女の子クララ・エロイーズ・ジョーダンちゃんが誕生したことを自身のInstagramで報告した。「クララ・エロイーズ。心の準備はしていたけれど、その準備がまるで消え去ってしまったよ。君は、本当に完璧だ。そして僕の素晴らしい妻、アシュリー。昨日の勇敢で強い君の姿を一生忘れない。改めて君に恋に落ちたよ」とコメントし、娘のモノクロ写真などを掲載した。

現在34歳のジェレミーは、2012年に同じ歳の女優アシュリーと結婚。アシュリーは、2007年のリアリティ番組「Grease: You're the One That I Want!」で2位となり、その後仕事の関係でジェレミーと知り合い交際に発展していた。

妻アシュリーはジェレミーについて、「彼が『ロック・オブ・エイジズ』のオーディションで歌っている動画をネットで見たの。"うわあ、すっごく歌が上手いわ!"と思ったわ。それで好きになったのよ! その後Facebookで、『ロック・オブ・エイジズ』のことをメッセージで話すようになったの。とっても親切な人だったわ」と、付き合うきっかけを語っていた。また、夫婦仲の秘訣も聞かれ、「仕事の浮き沈みがある時、お互い支え合うことね。私も彼も、仕事がない時が何カ月もあったわ。でも私たちはいいバランスでいられるの。家に帰ったら仕事のことは抜きにして、出かけたり何か一緒にしたりするの。彼は最高の人よ。親友でもあるの」と答えていた。

ジェレミーはシーズン1から出演していた『SUPERGIRL』に、シーズン4からはレギュラーではなくゲストとして登場することが伝えられていたが、シーズン3を最後に登場していない。理由としては、ショーランナーのジェシカ・クエラーとロバート・ロヴナーが「シーズン5からの登場の方が、ウィンのために良い」とコメントしていた。

またジェレミーは、「ウィンを演じることができてとても楽しかったよ。だけど、最近僕の中でこんな声がするんだ。"もう一度、人生の新しいチャプターを始めよう"ってね。何かを得ようと思ったら、自分の中の声に耳を傾けなければならない」と語り、ブロードウェイの舞台にカムバック。「American Son(原題)」や歌手のショシャナ・ビーンと現在共演している「Waitress(原題)」に姿を見せている。

「American Son」は、Netflixにてドラマ化されることも決定しており、ジェレミーは舞台で共演していたケリー・ワシントン(『スキャンダル 託された秘密』)やスティーヴン・パスクール(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、ユージーン・リー(『NYPD BLUE 〜ニューヨーク市警15分署』)らとともに、ドラマ版にも続投する。

ドラマに舞台に大忙しのジェレミーだが、パパになりきっと益々活躍してくれることだろう。ジェレミー&アシュリー、おめでとう!(海外ドラマNAVI)

Photo:ジェレミー・ジョーダン

(c)NYPW/FAMOUS