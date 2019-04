『エレメンタリー ホームズ＆ワトソン in NY シーズン6』、7月3日（水）よりリリース

シャーロック・ホームズが女性のワトソンと、現代のNYを舞台に難事件の捜査に挑む! 全世界大ヒットのスタイリッシュ痛快犯罪ミステリー『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』のシーズン6のDVD-BOXが7月3日(水)よりリリースとなる。

前シーズン、ホームズは記憶喪失など探偵業に重大な影響を及ぼす病気を宣告される。彼の頼れるパートナー、ジョーン・ワトソンは力になろうと事件の捜査以外でも懸命に彼を支える。二人は力を合わせ、ニューヨークにうごめく最も不可解な犯罪や難解な事件を解明していくが、ホームズの元には恐るべきシリアルキラーや過去の宿敵が迫っていた...。

シャーロックを演じるジョニー・リー・ミラーが今シーズン初の監督業に挑戦! 第6話「この指とまれ」と第16話「不思議の谷の目撃者」を手がけている。また、これまで幾度もメガホンを取ってきたルーシー・リューも第10話「知りすぎていた女」と第18話「ホロウィッツの大予言」の監督を兼任。メインキャスト二人の溢れる才能がシーズン6で並んで輝きを放っている。

シャーロックに近づく謎の男マイケル・ローワン役として『デクスター 〜警察官は殺人鬼』でジョーイ・クイン役を演じたデズモンド・ハリントンがゲスト出演。ほかにも、『ER 緊急救命室』ニーラ・ラスゴートラ役のパーミンダ・ナーグラ、『アグリー・ベティ』イグナシオ・スアレス役のトニー・プラナ、『SMASH』トム・レヴィット役のクリスチャン・ボールなど、今シーズンも豪華なスターたちがゲストで登場する。

■『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン6』商品情報

DVD-BOX Part1 7月3日(水)リリース

※レンタルDVDvol.1〜6 同日リリース

DVD-BOX Part2 8月7日(水)リリース

※レンタルDVDvol.7〜11 同日リリース

各9,300円(税抜)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY シーズン6』

TM &(C) 2018 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc.All Rights Reserved.