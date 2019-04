【独占】純愛を貫く超ナイスガイ！話題のDCヒーロー、アクアマンに迫る

大ヒット公開中の映画『シャザム!』のほか、黒人スーパーヒーローが活躍する『ブラックライトニング』、スーパーマンの祖父を主人公にした『クリプトン』など、次々に映像化が実現しているDC。今年劇場公開されたことも記憶に新しいスーパーヒーロー映画『アクアマン』は、5月8日(水)よりデジタル先行配信、7月3日(水)にブルーレイ&DVDリリースとなる。それを記念し、同作の主演ジェイソン・モモアについてご紹介しよう。

1979年8月1日にハワイのホノルルで生まれたジェイソン。1999年に人気ドラマ『ベイウォッチ』に出演して俳優デビュー。その後ロサンゼルスへ移り住み、俳優としてのキャリアを積んでいく。

2011年に『ゲーム・オブ・スローンズ』のカール・ドロゴ役で注目されると、2016年『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』でアクアマンに起用される。続く『ジャスティス・リーグ』でも同役で存在感を残し、2019年の単独映画『アクアマン』は全世界興行収入11億ドル(約1200億円)を超える特大ヒットを記録した。

『ゲーム・オブ・スローンズ』で演じたドロゴは口数が少ない粗野な役だったが、ジェイソン本人はアクアマンのように頼り甲斐があり思いやりにあふれ、お茶目なイケメンとして知られる。『ゲーム・オブ・スローンズ』で夫婦役を演じたエミリア・クラークとは共演から5年以上が経った今でもよく仲睦まじい様子をSNSに投稿しており、『コナン・ザ・バーバリアン』と『ワイルド・ブレイブ』で共演したスティーヴン・ラングも「気骨や行動力、才能にあふれているし、しょっちゅう笑わせてくれる」とジェイソンを称える。

また、愛妻とのエピソードが映画のように素敵なのだ。妻である女優リサ・ボネは12歳年上だが、なんと彼は8歳の時に彼女をTVで見て一目惚れ! 2005年に友人を介してついにリサと会い交際をスタートさせ、2007年に娘、その翌年に息子が誕生。二人は2017年に正式に籍を入れた。ジェイソンの長髪はトレードマークとなっているが、それをキープしているのは「妻のため」だという。出会って10年以上経つ今も妻に夢中のようで、インタビューなどでも頻繁に彼女のことを称賛する、素敵な旦那様なのだ。

そんなジェイソンの魅力が堪能できる『アクアマン』は、5月8日(水)よりデジタル先行配信、7月3日(水)にブルーレイ&DVDリリース。(海外ドラマNAVI)

