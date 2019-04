1/6

節くれだった木々、苔に覆われたいくつもの大きな岩、立ち込める霧──。英国のデヴォン州に広がるウィストマンズウッド、そこはいまでも太古の森が残る一帯だ。その地は数千年にわたって訪れた人々の想像力をかきたて、古代ケルト人の司祭であるドルイドたちや、黒い犬の姿をした不吉な妖精「ヘルハウンド」にまつわる伝説を生み出してきた。

グラフィックデザイナーで写真家でもあるニール・バーネルは、この森を子どものころ休日に家族とともに訪れた。そのとき思い起こしたのは、映画『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』でヨーダが身を隠していた、沼地と森林に覆われた惑星「ダゴバ」だ。

まるで映画の世界のようなウィストマンズウッドの魅力を捉えようと、バーネルは久しぶりに森を訪ねた。この森に2018年は20回近く足を運び、さまざな光や気象の下でカメラを構えていた。

「天気予報は常に霧を告げていました。しかし、実際には風が特定の向きで吹かない限り、霧が森の中に流れ込むことはありません」とバーネルは語る。「ですから、何度も無駄に足を運ぶことになりました」

f/2.8のレンズが生む神秘的な風景

バーネルによると、1日のうちで最も趣深い光が差し込む時間帯は、日の出直前の「ブルーアワー」だという。朝早く、辺りがまだ真っ暗な森に到着した彼は、懐中電灯で行先を照らしながら巨大で湿った岩をいくつも乗り越え、あらかじめ決めておいた撮影ポイントに向かった。

「霧がかかる日は岩がとても滑りやすくなっていることがあり、非常に危険です。カメラ道具をもっていなくても、通り抜けるのに苦労します。ほとんど這いつくばるようにして進まなければなりません」。ごくたまに犬の散歩で訪れている人に出会うときを除いて、バーネルは森の空間を独り占めしている。

植物があまりにもうっそうと生い茂っているため、バーネルはかつての撮影ポイントを正確に見つけ出すのに苦労することもあった。「この森は、どちらかと言えば小さいほうであるにもかかわらず、訪れるたびにまったく違うものを目にするようなところがあります。1mほどずれるだけでも、何もかもが異なって見えるのです」

写真の撮影には、ニコンの「D810」と「D850」を使用している。f/2.8のレンズを用いることによって、手前の木々に焦点を合わせながら、背景を霧のなかへと神秘的に溶け込ませている。

予想を超える反響

一連の写真を作品としてバーネルがソーシャルメディアに投稿したところ、その反響は本人の予想をはるかに超えるものだった。

写真を見た人の多くは、これらの画像をバーネルがデジタル加工したと考えた。水中で撮影されたように見えるとコメントした人もいた。

ウィストマンズウッドの姿に、J・R・R・トールキン原作の映画『ロード・オブ・ザ・リング』のファンたちは、「ファンゴルンの森」を重ねた。スター・ウォーズのファンたちには、バーネルと同じく惑星ダゴバを彷彿させた。

これらの写真は、映画の世界のようなこの森の魅力を見事に捉えている。このため、見た人の大半は映画の一風景と見分けがつかないようだ、とバーネルは話している。

「これが現実の場所であることに、多くの人たちが心から驚いています」