「シュガー・ラッシュ」カフェに声優やYouTuber来店

映画「シュガー・ラッシュ:オンライン」MovieNEX(4000円/税別)の発売を記念して、4月19日〜6月2日までの期間限定で、東急プラザ 表参道原宿3F「『シュガー・ラッシュ:オンライン』MovieNEX発売記念OH MY CAFE」がオープン。超大物声優や、人気動画クリエイターもさっそく来店している。



「OH MY CAFE」は、乙女心をくすぐるカラフルなパステルカラーに包まれた、かわいい空間が広がるフォトジェニックなカフェ。このたび超大物声優の高山みなみや山崎和佳奈、放送作家・芸能コラムニスト・コメンテーターの山田美保子、大人気動画クリエイターの1D&ゆーぽん、ひまひまチャンネルらが来店し、「シュガー・ラッシュ:オンライン」への想いを語った。



「名探偵コナン」の江戸川コナン役などでおなじみの高山みなみはOH MY CAFEについて「すごくポップな作りになっていて、どこを見てもとても可愛くて、大人でも子供でも楽しめる空間になっていると思います。どれもプリンセスって言う感じの作りになっていて楽しんでもらえるんじゃないかと思います」と声を弾ませた。



また、「名探偵コナン」の毛利蘭役で知られる山崎和佳奈は「このカフェに来て、あまりのかわいさにをぜひ作品を見なくては!!と思いました」とコメント。



放送作家・芸能コラムニスト・コメンテーターの山田美保子は「これからはインターネットに頼らざるを得ない状況になっていると思います。お孫さん世代のみなさんへのお願いとして、ぜひおじいちゃん・おばあちゃんをカフェにつれて来てあげてください。物語の世界が広がるこのカラフルな空間を一緒に楽しんでほしいです」と、本作をコメンテーターならではの視点で語った。



チャンネル登録者数が50万人を超える人気動画クリエイターの1D&ゆーぽんは、「『シュガー・ラッシュ:オンライン』の中で大好きなラプンツェルが出てきた時は“キターーーーーーー!”って感じでした!作品の中ではHIKAKINさんも出ていて、すごく親近感が湧いたので、その世界観が再現されているカフェはめちゃ楽しかったです!カフェの料理もホットケーキも美味しかったです!」と興奮。



また、同じく動画クリエイターのひまひまチャンネルは「めちゃめちゃヴァネロペちゃんがかわいかったし、ラプンツェルとかシンデレラとか、知っているプリンセスも出てきたので、見ていてものすごく面白かった!!私もネットの世界でクリエイターとしていろいろ発信していますが、作品を見て改めてインターネットってすごく広くていろんなことができて面白いんだなって思いました。そんな『シュガー・ラッシュ:オンライン』をイメージしたカフェは風船が天井にあったり、キャラクターのパネルもたくさんあって“(インスタ)映え!!”っていう感じでかわいいです。メニューも全部美味しくてヘルシーでした!」と、オンラインで活躍するひまひまチャンネルならではの視点でコメントを送った。



他にも人気動画クリエイターが続々来店。「もう全てがかわいい!」「『シュガー・ラッシュ:オンライン』の世界観がよく表されているし、ご飯も美味しいし、写真スポットもたくさんある!」など、カフェで体験できる「シュガー・ラッシュ:オンライン」のリアルな世界観を楽しむ姿を見せた。