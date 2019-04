ハワイの国立熱帯植物園(National Tropical Botanical Garden、NTBG)がカウアイ島で行ったドローンを使った調査で、絶滅したと思われていたハイビスカスの一種“Hibiscadelphus woodii”を再発見しました。“Hibiscadelphus woodii”が見つかったのは、カララウ渓谷の切り立った断崖絶壁です。

Kalalau Drone Survey(YouTube)

このハイビスカスの仲間は、NTBGの植物学者が1991年に発見し、1995年には正式に「Hibiscadelphus woodii」と命名され、新種として公開されました。最後に存在確認されたのは2009年で、2016年には国際自然保護連合(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources、IUCN)により絶滅種として認定されました。

NTBGは“Hibiscadelphus woodii”の再発見を、絶滅危惧種の保全活動においてドローンの重要性が増してきている具体例だとしています。

