【ネタばれ】『ゲーム・オブ・スローンズ』ポドリック役、最終章で○○すると思わなかった！

現在日本でも放送中の大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のファイナルとなる第八章。第2話「七王国の騎士」でポドリック役のダニエル・ポートマンがあることを初披露したが、それについて本人たちが振り返っている。米Popsugarが報じた。

(※本記事は、第八章第2話のネタばれを含みますのでご注意ください)

【関連記事】『ゲーム・オブ・スローンズ』フィン・ジョーンズ、クリスティアン・ネアーン、ダニエル・ポートマン直撃インタビュー

同エピソードでは、それぞれが大戦前夜を思い思いに過ごしながら夜明けを待つシーンが描かれている。ジェイミー・ラニスター(ニコライ・コスター=ワルドー)が催したセレモニーで、ティリオン(ピーター・ディンクレイジ)が、「誰か歌える者はいるか?」と問うシーン。そこで、カメラがダヴォス(リーアム・カニンガム)、ブライエニー(グウェンドリン・クリスティー)、トアマンド(クリストファー・ヒヴュ)を捉える。

そこでポドリックが「Jenny of Oldstones」を歌い出す。実はこの曲、人気バンドのフローレンス・アンド・ザ・マシーンによって『ゲーム・オブ・スローンズ』に提供された新曲だ。すでに視聴された方はおわかりだろうが、ダニエルのこの歌唱はなかなかのもの。

だが、当の本人はとても緊張していたという。「台本にただ歌うとだけ書いてあって、誰も何も僕に教えてくれなかったんだ。こんなに大勢の前で、そしてカメラの目の前で歌うなんて怖かったよ。第1話を何十億もの人が見てくれていただろう。だから、そんなに多くの人が僕の歌うところを見るなんて想像すると、すごく怖かったんだ」

クリエイターでショーランナーのデヴィッド・ベニオフは、デヴィッドの歌唱シーンについて「この第2話のポイントは、最後にみんなが集まるというところなんだ。そして、それぞれが異なる終焉を迎えることになる。ダニエルはとても素晴らしい声の持ち主なんだよ。それを知っていたから、このエピソードに歌を入れたかったんだ。今まで過去のシーズンでも歌はいくつかあったけれど、オリジナル曲は久しぶりだった。この曲はこのシーンのためのように感じたし、ダニエルは歌手のように思えたよ」と語った。

ダニエルの見事な歌声が響き渡った印象的な第2話。いよいよ残すところあと4話。ファイナルを迎える『ゲーム・オブ・スローンズ』第八章は、BS10 スターチャンネルにて毎週月曜日に放送中。本作の視聴記録やレビューは、海外ドラマNAVI作品データベースをチェック!(海外ドラマNAVI)

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』

(c)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.