『マダム・セクレタリー』『9-1-1』も...「母の日」にぴったりのエピソード7選、5月12日（日）放送！

5月の第2日曜日、母の日は、母親へ感謝の気持ちを伝える日だ。仕事と家事を両立するお母さんや、刑務所勤めに励むお母さん。色々な母親像があるけれど、我が子を想う気持ちは万国共通。「お母さん、いつもありがとう」そんな気持ちを込めて、女性が活躍するFOXの大人気ドラマから、親子で見たいエピソードを厳選して5月12日(日)に「母の日特集」として放送する。

【関連記事】『グッド・ワイフ』の政界版!働くママが頑張る『マダム・セクレタリー』

この企画では、4月3日(水)より日本初放送が始まったばかりの、政治家として、母として、妻として活躍する女性国務長官"マダム・セクレタリー"の奮闘を描く『マダム・セクレタリー』から、本国でシーズン21への更新が決定し、米ドラマ史上最長寿シリーズとなったNY市警の性犯罪特捜班の活躍を描く『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』、刑事リゾーリと検視官アイルズが挑む犯罪ミステリー『リゾーリ&アイルズ』、容疑者との"交渉"で事件を解決へと導くロス市警の犯罪捜査ドラマ『Major Crimes 〜重大犯罪課』、他にも『ウェントワース女子刑務所』『Empire 成功の代償』『9-1-1:LA救命最前線』など幅広い作品からチョイスされた厳選エピソードを楽しめる機会だ。

5月12日(日)FOX「母の日特集」ラインアップ

■13:00〜

『マダム・セクレタリー』シーズン1 第3話 「駆け引き」

国務省の機密メール流出問題に追われる一方、ベスとヘンリーは「親の責任」として娘の携帯を盗み見る...。

■14:00〜

『リゾーリ&アイルズ』シーズン4 第15話 「GMO」

アイルズの生みの親ホープは、娘に許しを請い、親子としてやり直そうとして大きな決断をする...。

■15:00〜

『Major Crimes 〜重大犯罪課』シーズン5 第2話 「ブラック企業」

夫シャロンの元に、更生したラスティの母親が訪ねて来る...。

■17:00〜

『ウェントワース女子刑務所』シーズン1 第3話 「待つ少女」

刑務所に、ビーの娘アビーが始めて面会に訪れるが...。

■18:00〜

『Empire 成功の代償』シーズン4 第13話 「策略」

元刑務所仲間が末期ガンだと知ったクッキー。彼女の娘を捜しに行くが...。

■19:00〜

『9-1-1:LA救命最前線』シーズン1 第3話 「家族愛」

娘が自殺未遂を図り、病院に駆けつけるアシーナの想いとは...。

■16:00〜

『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン19 第9話 「ノアの誘拐」

祖母のシーラとモールで買い物をしている最中、ノアが何者かに連れ去られてしまう...。

「母の日」特集はFOXにて5月12日(日)13:00より一挙放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:『マダム・セクレタリー』シーズン1

© 2014 CBS Studios Inc. All Rights Reserved.

『ウェントワース女子刑務所』シーズン1

© 2012 Fremantle Media Australia Pty Ltd, Foxtel and Screen Australia

『LAW & ORDER: 性犯罪特捜班』シーズン19

© 2017 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.