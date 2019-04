昨年7月期に放送された京都アニメーション/アニメーションDo制作のアニメ『Free!-Dive to the Future-』を再構築した『劇場版 Free!-Road to the World-夢』が7月5日に公開される。タイトル発表と同時に特報、キービジュアル、ムビチケ情報も解禁された。水と泳ぐことに特別な思いを見出している七瀬遙を中心に、男子高校生たちの水泳にかける青春と絆を描いた『Free!』(2013年)からはじまった物語は、『Free!-Dive to the Future-』で高校を卒業し、水泳でつないだ絆を胸にそれぞれの未来へ歩み出した遙たちの姿が描れた。ムビチケは、「西屋太志 描き下ろし ムビチケカード」と「数量限定!描き下ろし Good Luck Blueクリアファイル付きムビチケカード」の2種が今月28日より上映予定劇場にて発売。価格はどちらも一般1500円(税込)、小人900円(税込)。特典のGood Luck Blueクリアファイルは、AコースとBコースがあり、Aコース(青色の袋)には <遙> <凛> <渚&ロミオ&静流> <夏也&尚> のいずれか1枚が封入、Bコース(緑色の袋)には <真琴> <郁弥&日和> <旭&怜> <宗介&貴澄> のいずれか1枚が封入されている。絵柄は選べない。特典が無くなり次第終了となる。■ストーリー彼らの「夢」は――。“大きくなったらなりたいもの”に遙は魚を描いた。「自由に泳ぎたいから」と。初めてのチームとして幼い絆を結び合う、遙、真琴、渚、そして、凛。凛は世界で戦う夢を、渚は楽しく泳ぎ続けたい気持ちを語る。そして、真琴は夢をまっすぐ言葉にできる二人を眩しく見つめていた。時は流れ、大学に進学した遙と真琴。二人は、中学生時代のチームメイト、旭、そして、郁弥に再会する。しかし、かつて結んだ絆は形を変え、郁弥を重く縛っていた。そんな郁弥を救いたいと遙は決断をする。真琴もまた、様々な選手たちの心に触れていく。日和が抱く郁弥への希望。宗介との偶然の再会。教え子の岬が与えてくれたもの。そして、世界への壁を知った遙の思い。それはやがて真琴にある決意を与える。一方、岩鳶高校水泳部にも新しい春が訪れる。怜と渚が遙と真琴とともに結んだ絆は、新たな蕾となって花開こうとしていた。自分たちが見た“あの景色”を後輩たちにも見せてあげたい。目標はメドレーリレーで全国大会に進出すること。絆が紡いだのは「夢」。これから飛び込む激流に向け、彼らは「夢」を確かなものにしていく。そして、泳ぎ続ける青年たちの物語は、次なる舞台へ――。■スタッフ原案:『ハイ☆スピード!』おおじ こうじ(KAエスマ文庫/京都アニメーション)監督:河浪栄作(アニメーションDo)構成:横谷昌宏キャラクターデザイン・総作画監督:西屋太志アニメーション制作:京都アニメーション/アニメーションDo■キャスト七瀬遙:島崎信長橘真琴:鈴木達央松岡凛:宮野真守桐嶋郁弥:内山昂輝椎名旭:豊永利行葉月渚:代永翼竜ヶ崎怜:平川大輔遠野日和:木村良平山崎宗介:細谷佳正桐嶋夏也:野島健児芹沢尚:日野聡■公式ホームページhttp://iwatobi-sc.com/