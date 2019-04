犯罪捜査ミステリーに新たな名コンビが誕生！『エイリアニスト NY殺人ファイル』

ケイレブ・カーの小説「エイリアニスト 精神科医」を原作に、プライムタイム・エミー賞&ゴールデングローブ賞のWノミネート・受賞を果たした最新サイコスリラー『エイリアニスト NY殺人ファイル』がいよいよDVDリリースされる。

これまで様々な海外ドラマ、主に犯罪捜査ミステリーでは個性豊かな刑事や探偵たちが数多く登場してきたが、本作の主人公は精神科医と雇われ画家という異色のコンビなのだ。19世紀のニューヨークを舞台に、ともすれば全く正反対の仕事に就く二人が、難事件の真相を紐解いていく本作の見どころを徹底紹介!

「エイリアニスト」とは?

19世紀、精神的な病を抱える人々は人間の本質的な部分を失っていると考えられていた。そのため、彼らは「異質な」という意味のある「エイリアン」と揶揄されることがあり、その研究者つまり精神科医のことを「エイリアニスト」と呼んだ。

エイリアニストは精神疾患を抱える患者の生い立ちや深層心理などから、いかにして精神を崩壊させてしまったのか、その理由を探り出すことを専門としており、19世紀当時としては広く知られるようにはなっていたものの、極めて珍しい専門医師であった。

異色のコンビ率いる特捜班が難事件を解決へと導く!

物語の舞台となるのは、まだ世界経済の中心となる以前、19世紀末のアメリカ・ニューヨーク。橋の上で身体を切り刻まれ、目をくりぬかれた少年の遺体が発見され、ニューヨーク市警はこの凄惨な事件の犯人を逮捕し、解決したかに思われたが、エイリアニストのラズロー・クライズラー(ダニエル・ブリュール)だけは真犯人は別にいると確信していた。彼は過去に担当した患者が関係する未解決事件と今回の事件が酷似していることに興味を抱き、ニューヨーク・タイムズ紙のお抱えイラストレーターであるジョン・ムーア(ルーク・エヴァンス)、ニューヨーク市警初の女性職員サラ・ハワード(ダコタ・ファニング)、ユダヤ系の刑事アイザックソン兄弟らと手を組み、事件の謎を紐解いていく。





本作で注目すべきなのは、当時としては画期的だった科学捜査が中心に描かれている点だ。今となっては海外ドラマで当たり前のように登場する捜査方法だが、指紋鑑定、筆跡鑑定、検死、さらには行動心理学から犯人像を特定していくプロファイリングなど、まだまだ技術が進歩していないにも関わらず、様々な捜査を駆使して、次々と新事実を明らかにしていく様子は視聴者の没入感が増すばかりだ。

1890年代のアメリカ・ニューヨーク

本作の舞台となっている19世紀末つまり1890年代のアメリカは、世界各地から移民が移住しはじめ、自由の国として広く知られるようになっていた。

1886年には「自由の女神」が完成し、ニューヨークは特に自由の象徴的な都市として認知され、金融業も大きく発展。世界経済の中心となる礎を築き始めていた。その反面、押し寄せる移民たちの数と仕事の数が比例せず、貧困地域も数多く存在。男女問わず娼館などで生計を立てなければならない人々が後を絶たなかった。

そんな当時のニューヨークを忠実に再現し、のちに大統領となるニューヨーク市警時代のセオドア・ルーズベルトやアメリカ5大財閥の一つの創始者であるJ・P・モルガンなどの実在の人物を登場させながら、史実とフィクションを織り交ぜたストーリーが展開される。

製作総指揮は世界が熱視線のキャリー・ジョージ・フクナガとアカデミー賞(R)受賞者のエリック・ロス

本作の製作総指揮を担当するのは、キャリー・ジョージ・フクナガとエリック・ロス。キャリーは、2014年に米HBOで放送がスタートしたクライム・ミステリー『TRUE DETECTIVE』シリーズでエミー賞監督賞を受賞し、その名を知られるようになり、ジョナ・ヒル&エマ・ストーン共演で話題になったNetflixオリジナル・ドラマ『マニアック』など、これまで手掛けてきた作品は名作ぞろい。2020年公開予定の『007』シリーズ最新作の監督に抜擢されるなど、今、世界中から熱視線を浴びているクリエイターだ。

また、キャリーと共に製作総指揮に名を連ねるのは、1994年の『フォレスト・ガンプ/一期一会』でアカデミー賞(R)脚色賞を受賞したハリウッド屈指の脚本家であるエリック・ロス。稀代のクリエイター二人が築き上げる世界観は、観る者を圧倒する。

ハリウッドを代表する豪華キャスト共演!吹替キャストにも注目

主人公のエイリアニスト、クライズラー役を演じるのは2013年の映画『ラッシュ/プライドと友情』で伝説のF1レーサー、ニキ・ラウダを演じ、日本でも人気のダニエル・ブリュール。相棒の画家ジョン・ムーア役にはディズニーによる実写版『美女と野獣』ガストン役も記憶に新しい英国俳優ルーク・エヴァンス。そしてニューヨーク市警の紅一点であるサラ役を演じるのは、2001年の『I am Sam アイ・アム・サム』で天才子役の名をほしいままにしたダコタ・ファニング。現在25歳になり、大人の女優へと成長した彼女の鬼気迫る表情は絶対に見逃せない!

そのほかにも、のちに大統領となるニューヨーク市警総監セオドア・ルーズベルト役には『シカゴP.D.』のブライアン・ジェラティ、クライズラーの使用人サイラス役には『プリズン・ブレイク』ルチェロ役で有名なロバート・ウィズダムなど、海外ドラマファンは思わず身構えてしまうような顔見知りが多く登場するのも魅力的な作品となっている。

また吹替キャストにも注目で、主人公の二人を演じるのは、内田夕夜と東地宏樹。すでにお気づきのファンも多いことだろうが、彼らは大ヒットドラマ『SUPERNATURAL』でも主人公コンビを演じていることで有名。彼らが起こす新たな化学反応にも聞き惚れてしまうこと間違いなしだ。

約10時間の映画を観ているかのような美しい映像と極上のミステリーが繰り広げられる、『エイリアニスト NY殺人ファイル』。登場人物たちと共に謎を解き明かし、衝撃のラストにたどり着いたとき、あなたは何を思う...。

『エイリアニスト NY殺人ファイル』 DVD商品情報

・4月24日(水)

<セル>

DVD-BOX(5枚組) 9,300円+税 第1話〜第10話(本編約478分)

<レンタル>

DVD Vol.1〜5 同日リリース

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

