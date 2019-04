【特別篇！GWの新作映画】『TWD』ダナイ・グリラや『フレンズ』ジェニファー・アニストン出演作

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今回は、特別篇。今年10連休となるゴールデンウィークに公開・配信される作品をご紹介。

■4月26日(金)『アベンジャーズ/エンドゲーム』



彼らは決して諦めなかった─。壮絶な戦いから生き残ったアベンジャーズが、最強を超える敵"サノス"史上最大の逆襲<アベンジ>に挑む。シリーズの完結編。

出演者:ロバート・ダウニー・Jr(『シャーロック・ホームズ』)、クリス・エヴァンス(『gifted/ギフテッド』『Defending Jacob(原題)』)、マーク・ラファロ(『ノーマル・ハート』)、クリス・ヘムズワース(『スノーホワイト/氷の王国』)、スカーレット・ヨハンソン(『LUCY/ルーシー』)、ジェレミー・レナー(『ハート・ロッカー』)、ドン・チードル(『クラッシュ』)、ポール・ラッド(『40男のバージンロード』)、ブリー・ラーソン(『ルーム』)、カレン・ギラン(『ドクター・フー』)、ダナイ・グリラ(『ウォーキング・デッド』)...他

■5月3日(金)『名探偵ピカチュウ』



日本が生み出した大人気コンテンツ"ポケットモンスター"が、ハリウッドで実写映画化。

かつてポケモンのことが大好きな少年ティムは、ポケモンに関わる事件の捜査へ向かったきり、家に戻らなかった父親ハリーとポケモンを遠ざけるように。ある日ティムのもとにハリーと同僚だったというヨシダ警部補から電話がかかってくる。「お父さんが事故で亡くなった」荷物を整理するため、人間とポケモンが共存する街ライムシティへ向かったティムが出会ったのは、自分にしか聞こえない人間の言葉を話す、名探偵ピカチュウだった...。

出演者:ライアン・レイノルズ(『デッドプール』)、ジャスティス・スミス(『ゲットダウン』)、キャスリン・ニュートン(『ビッグ・リトル・ライズ 〜セレブママたちの憂うつ〜』)、渡辺謙(『GODZILLA ゴジラ』)、ビル・ナイ(『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』)、スーキー・ウォーターハウス(『あと1センチの恋』)、リタ・オラ(『フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ』)、クリス・ギア(『モダン・ファミリー』)

■5月3日(金)『ダンプリン​』



Netflixオリジナル映画。『フレンズ』のジェニファー・アニストンや『ディセンダント』のダヴ・キャメロンが出演するコメディ作品。監督は『幸せになるための27のドレス』のアン・フレッチャー。

舞台は、テキサス州の小さな町。美人コンテストの元女王 (ジェニファー) を母に持つ、太めのティーンエイジャー"ダンプリン"(ダニエル・マクドナルド『easy イージー』)は、反抗心から母の美人コンテストに応募する。だが、その決断は他の候補者たちに影響を与え...。一人の少女が美人コンテスト、そして小さな町をも変えていく―。

その他の出演者:オデイア・ラッシュ(『レディ・バード』)、ベックス・テイラー=クラウス(『ARROW/アロー』)、ルーク・ベンウォード(『ガール・ミーツ・ワールド』)、ジョージー・フローレス(『FAMOUS IN LOVE』)、ハロルド・ペリノー(『LOST』)、キャシー・ナジミー(『Veep/ヴィープ』)

■5月3日(金)『ラスト・サマー 〜この夏の先に〜』



Netflixオリジナル映画。『リバーデイル』のK・J・アパや『フォスター家の事情』のマイア・ミッチェルなど人気若手スターが集結。

ハイスクールを卒業した夏。若者たちは友情、恋愛、家族など様々な問題を抱えながらも貴重な体験をしていく。そして大人になるために彼らは、ある決断をする―。

その他の出演者:ガブリエル・アンウォー(『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』)、ジェイコブ・ラティモア(『デトロイト』)、ハルストン・セイジ(『宇宙探査艦オーヴィル』)、ソシー・ベーコン(『13の理由』)、エド・クイン(『ユーリカ 〜地図にない街〜』)、ゲイジ・ゴライトリー(『ティーン・ウルフ』)

