女優の忽那汐里が25日、都内・歌舞伎町ゴジラロードにて開催された映画『名探偵ピカチュウ』ワールドプレミアに訪れ、来日したライアン・レイノルズと再会を果たした。

2018年5月にマーベル映画『デッドプール2』を引っさげ初来日を果たしたライアン。忽那は同作に、ピンクの髪が印象的な暗殺者・ユキオとして出演しており、ライアンとも昨年5月に日本で再会を果たしている。

今回、ライアンが「人の言葉を話す」名探偵ピカチュウの声を演じた映画『名探偵ピカチュウ』のワールドプレミア終了間際、ライアンが忽那の姿を見つけて「一緒に写真を撮ろう!」と声をかけたのがきっかけで公の場に2人で登場することとなった。

映画『名探偵ピカチュウ』5.3(金・祝)日本先行公開

今や世界中で、あらゆる世代に愛されている、“ピカチュウ”がハリウッドで初の実写映画デビュー。『ダークナイト』『パシフィック・リム』シリーズを手掛けたレジェンダリー・ピクチャーズが最高峰のスタッフ・キャストを集結させ、ポケモンの世界を現実にした。見た目はカワイイのに、中身は“おっさん”!?しかも人の言葉を話す名探偵ピカチュウの声を、『デッドプール』のライアン・レイノルズが演じる。

(C)2019 Legendary and Warner Bros. Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)2019 Pokémon.

